Hablamos con pacientes

"El teléfono móvil es la heroína del siglo XXI": así ayudan a superar esta adicción en clínicas de desintoxicación

El equipo de El Hormiguero ha visitado uno de los centros en los que ayudan a los jóvenes enganchados a este dispositivos a aprender a despegarse de él.

Patri Bea
"¿Qué pasaría si os pidiese que me dieseis todos el móvil?", esa es la pregunta que ha hecho Pablo Motos a los espectadores antes de dar paso a un vídeo que el equipo de El Hormiguero ha preparado sobre jóvenes que se encuentran en centros para intentar superar su adicción a estos dispositivos.

España es el país con más jóvenes enganchados al teléfono móvil de toda Europa y ya han abierto clínicas de desintoxicación de algo que se ha convertido en una extensión más de nuestro cuerpo.

El equipo de El Hormiguero ha estado en el centro Desconecta y han hablado con chicos de 17 años que están en terapia. "No era consciente del problema que tenía", comentaba uno de los pacientes.

Algunos prácticamente ni dormían, otros no querían ni ir al colegio y se pasaban más de 15 horas pegados al teléfono. "El teléfono móvil es la heroína del siglo XXI", ha recalcado Marc Masip, el director de un centro de adicción al móvil. ¡Escucha los testimonios al completo en el vídeo de arriba!

