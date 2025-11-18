Odontología y tecnología unidas en un dispositivo único: Marron sorprende con un invento de pelicula

La visita de Álvaro Morte a El Hormiguero ha sido un despliegue de simpatía y talento. El intérprete ha repasado momentos clave de su carrera y ha dejado muestras de su sentido del humor y de su personalidad magnética.

Ates de concluir su visita, Marron ha traído al plató la increíble tecnología creada por Aurax, una empresa que ha fabricado un aparato pensado para gente sin movilidad gracias al cual pueden manejar cualquier dispositivo con la boca.

Tras explicar en qué consiste esa tecnología intraoral, Armando ha demostrado el increíble abanico de posibilidades que este ofrece. ¡No te lo puedes perder!