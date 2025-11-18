Disfruta de la entrevista completa a Álvaro Morte en El Hormiguero

El carisma de Álvaro Morte ha brillado en El Hormiguero. Su visita ha estado llena de momentos divertidos, anécdotas sorprendentes y esa mezcla de humildad y presencia que lo hace tan especial para el público.

A raíz de a serie que ha acudido a presentar el actor sobre el 23F, Pablo Motos le ha preguntado por su visión sobre la política actual. "Estamos en la cultura de del y tú más", ha dicho el invitado.

Tras esto, el presentador le ha preguntado por cómo ha sido tener que interpretar un papel de una persona que fumaba mucho. Álvaro ha asegurado que le costó mucho porque lo dejó hace años y los cigarrillos que le daban "estaban infumables".