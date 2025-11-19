Esta noche, el humor estará garantizado en El Hormiguero con la llegada de Los Morancos

Llegan a la mesa de Pablo Motos LosMorancos, dos invitados muy especiales y, además, de los que más veces han pasado por el programa. César y JorgeCadaval regresan a El Hormiguero para protagonizar una entrevista cargada de humor, improvisación y ese estilo inconfundible que los ha convertido en referentes absolutos del humor en España. En esta visita, repasarán sus últimos proyectos, contarán anécdotas desternillantes y prometen dejar momentos que, sin duda, darán mucho que hablar.

A lo largo de su trayectoria en el programa, Los Morancos han demostrado una conexión única con el público y con Pablo, convirtiendo cada una de sus apariciones en pura comedia. Esta nueva visita no será la excepción: llegan dispuestos a hacer reír y a disfrutar de una noche en la que el buen rollo será protagonista.

Sobre ellos:

Los Morancos, formados por los hermanos César y Jorge Cadaval, son uno de los dúos humorísticos más populares de España. Con décadas de trayectoria, han conquistado al público con sus parodias, sketches y personajes inolvidables, consolidándose como un icono del humor nacional. Su versatilidad artística y su capacidad para conectar con varias generaciones los mantienen como referentes indiscutibles en la comedia española.