Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 439

Andrés sigue sospechando de Gabriel, pero Marta defiende a su primo a capa y espada: “Es de la familia”

El joven cada vez tiene más claro que su primo no es quien dice ser e intenta convencer a Marta.

Andrés sigue sospechando de Gabriel, pero Marta defiende a su primo a capa y espada: “Es de la familia”

Publicidad

Por eso, contrata al detective para que investigue sobre Gabriel y sus trapos sucios.

Andrés habla con su hermana e intenta saber que opina su hermana sobre su primo.

Para sorpresa de Andrés,Marta le dice a Andrés que ella confía en Gabriel, es parte de su familia y está contenta con que él sea el nuevo director de la fábrica.

También defiende a Cloe a pesar de que Andrés le dice que debe tener cuidado con ella ya que es el brazo ejecutor de Brossard y eso es muy peligroso.

El joven se queda muy sorprendido con su reacción y se queda muy decepcionado al ver que su hermana está totalmente engaña. ¿Podrá quitarle la venda de los ojos?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta se enfrenta a Cloe, no le gusta el nuevo uniforme que Brossard les obliga a ponerse

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta se enfrenta a Cloe, no le gusta el nuevo uniforme que Brossard les obliga a ponerse

Capítulo 439 de Sueños de libertad; 18 de noviembre: Cristina y Luis vuelven a trabajar juntos

Capítulo 439 de Sueños de libertad; 18 de noviembre: Cristina y Luis vuelven a trabajar juntos

El perdón llega a la mansión Korhan: Orhan y Gülgün se reconcilian tras el infierno de la cárcel

El perdón llega a la mansión Korhan: Orhan y Gülgün se reconcilian tras el infierno de la cárcel

Andrés sigue sospechando de Gabriel, pero Marta defiende a su primo a capa y espada: “Es de la familia”
Capítulo 439

Andrés sigue sospechando de Gabriel, pero Marta defiende a su primo a capa y espada: “Es de la familia”

Cloe le propone a Luz comprar la fórmula de su crema, pero ella lo rechaza, ¡nunca negociará con Brossard!
Capítulo 439

Cloe le propone a Luz comprar la fórmula de su crema, pero ella lo rechaza, ¡nunca negociará con Brossard!

“Cariño, nosotros estamos bien” Luz ya sabía que Luis va a volver a trabajar con Cristina, pero eso no es problema para ella
Capítulo 439

“Cariño, nosotros estamos bien” Luz ya sabía que Luis va a volver a trabajar con Cristina, pero eso no es problema para ella

Luis le asegura a Luz que no va a dejar la fábrica y ambos se abrazan.

Claudia evita el cierre de la casa cuna ofreciéndose a pagar el coste del alquiler: “Todos saldríamos ganando”
Capítulo 439

Claudia evita el cierre de la casa cuna ofreciéndose a pagar el coste del alquiler: “Todos saldríamos ganando”

Claudia se ha ofrecido a pagar con los ahorros que le dejó su marido el alquiler de un proyecto importante para ella.

Así ve Álex Villazán a Jaime en Las hijas de la criada: “Tiene muchísima similitud con su madre”

Así ve Álex Villazán a Jaime en Las hijas de la criada: “Tiene muchísima similitud con su madre”

Esta noche, en Renacer: un recuerdo del pasado cambiará la relación entre Harun y Bahar

Esta noche, en Renacer: un recuerdo del pasado cambiará la relación entre Harun y Bahar

Cagla consigue entrar al hospital gracias a Harun: un paso enorme desde la muerte de Tolga

Cagla consigue entrar al hospital gracias a Harun: un paso enorme desde la muerte de Tolga

Publicidad