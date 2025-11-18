Capítulo 439
Andrés sigue sospechando de Gabriel, pero Marta defiende a su primo a capa y espada: “Es de la familia”
El joven cada vez tiene más claro que su primo no es quien dice ser e intenta convencer a Marta.
Por eso, contrata al detective para que investigue sobre Gabriel y sus trapos sucios.
Andrés habla con su hermana e intenta saber que opina su hermana sobre su primo.
Para sorpresa de Andrés,Marta le dice a Andrés que ella confía en Gabriel, es parte de su familia y está contenta con que él sea el nuevo director de la fábrica.
También defiende a Cloe a pesar de que Andrés le dice que debe tener cuidado con ella ya que es el brazo ejecutor de Brossard y eso es muy peligroso.
El joven se queda muy sorprendido con su reacción y se queda muy decepcionado al ver que su hermana está totalmente engaña. ¿Podrá quitarle la venda de los ojos?
