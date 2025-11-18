El imprudente fallo que puede costarle caro a Rosa pese a sus 22 aciertos en El Rosco

Nerea Garmendia comentaba al comienzo de este Pasapalabra que tenía un presentimiento sobre el bote de 2.398.000 euros en juego. El confeti sigue guardado, una tarde más, aunque Manu y Rosa han vuelto a protagonizar un duelo de altura en El Rosco, con un fallo como clave que ha decantado la prueba. El madrileño ha comenzado este nuevo cara a cara tras acumular más segundos, a pesar del desenfoque que tuvo con su equipo en un Palabras Cruzadas sobre fotografía.

Tras un arranque igualado, un tropiezo aún tempranero ha marcado la diferencia. La J de Rosa se ha puesto en rojo fruto de una imprudencia, pues prácticamente ha respondido antes de que Roberto Leal terminara de leer el enunciado. El final de la preguntaba guardaba un detalle clave, pero la concursante se ha precipitado. Se ha dado cuenta demasiado tarde.

Rosa sabía que sólo podía quitarse ese lastre llegando a un listón alto de aciertos. Ha conseguido 22 y se ha plantado, pendiente de la respuesta de Manu. El madrileño estaba aún por la T de su primera vuelta y con 13 aciertos. Por lo tanto, necesitaba nueve más para recuperar el color naranja de ganador tras una semana con el azul. ¡Dale al play y disfruta de este Rosco lleno de suspense!