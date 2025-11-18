Antena 3 LogoAntena3
El imprudente fallo que puede costarle caro a Rosa pese a sus 22 aciertos en El Rosco

La concursante se ha plantado pendiente de la remontada de Manu, que aún ni había terminado su primera vuelta.

El imprudente fallo que puede costarle caro a Rosa pese a sus 22 aciertos en El Rosco

Alberto Mendo
Nerea Garmendia comentaba al comienzo de este Pasapalabra que tenía un presentimiento sobre el bote de 2.398.000 euros en juego. El confeti sigue guardado, una tarde más, aunque Manu y Rosa han vuelto a protagonizar un duelo de altura en El Rosco, con un fallo como clave que ha decantado la prueba. El madrileño ha comenzado este nuevo cara a cara tras acumular más segundos, a pesar del desenfoque que tuvo con su equipo en un Palabras Cruzadas sobre fotografía.

El lío de Manu con la fotografía: atascado por una respuesta en Palabras Cruzadas

Tras un arranque igualado, un tropiezo aún tempranero ha marcado la diferencia. La J de Rosa se ha puesto en rojo fruto de una imprudencia, pues prácticamente ha respondido antes de que Roberto Leal terminara de leer el enunciado. El final de la preguntaba guardaba un detalle clave, pero la concursante se ha precipitado. Se ha dado cuenta demasiado tarde.

Rosa sabía que sólo podía quitarse ese lastre llegando a un listón alto de aciertos. Ha conseguido 22 y se ha plantado, pendiente de la respuesta de Manu. El madrileño estaba aún por la T de su primera vuelta y con 13 aciertos. Por lo tanto, necesitaba nueve más para recuperar el color naranja de ganador tras una semana con el azul. ¡Dale al play y disfruta de este Rosco lleno de suspense!

La aspirante, antes de enfrentarse a Manu en la Silla Azul, ha compartido su historia personal, revelando momentos difíciles y su optimismo ante su nueva etapa.

