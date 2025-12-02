Pedro Sánchez niega las acusaciones de Ábalos: "No vamos a aceptar chantajes y amenazas"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado del exministro José Luis Ábalos en una entrevista concedida a 'RAC1'. Sánchez señala, en referencia a las últimas noticias publicadas sobre el Delcygate o el rescate de Air Europa, que todo lo que se está diciendo son "mentiras, bulos, desinformación", a la vez que "no vamos a aceptar chantajes y amenazas, tampoco del PP".

Este mismo martes se ha conocido, a través de el diario El Mundo, según cuenta el hijo mayor de Ábalos, que habría sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien dio la orden directa a su padre de ir a ver a Delcy, la vicepresidenta de Venezuela, al aeropuerto de Barajas. Explica que "no se hizo nada sin que lo supiera el presidente". Asegura que en un primer momento "nadie sabía que esta señora no tenía permitida la entrada en la Unión Europea" y que "se dieron cuenta cuando ya venía para España", ante lo que "saltaron las alarmas y mandaron a mi padre a evitar" lo que iba "a ser un conflicto internacional tremendo".

Compromisos con Junts

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha admitido sus "incumplimientos" con Junts, por lo que ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará un real decreto ley que recoge algunos de sus compromisos alcanzados con el partido que lidera Carles Puigdemont.

Sánchez reconoce la "gravedad de la crisis" que tiene abierta con Junts, por lo que ha puesto en valor el acuerdo de investidura al que llegaron en 2023 y que representaba una oportunidad para el "diálogo y la negociación para resolver un conflicto político que viene de largo".

El líder del Ejecutivo mantiene en todo momento la "mano tendida" a Junts, Por ello y para paliar los "retrasos" en el cumplimiento de los compromisos alcanzados, el Gobierno aprobará un "real decreto ley con algunos de los acuerdos que habíamos asumido", ha explicado durante la entrevista.

Entre los compromisos que recogerá el real decreto ley se encuentra "flexibilizar a los entes locales y los ayuntamientos las inversiones financieramente sostenibles" para que los alcaldes y presidentes de diputación tengan más "facilidad para invertir en proyectos que no impliquen un gasto corriente", como la "construcción de vivienda" o la gestión del agua.

Air Europa niega pagos o mediación de Begoña Gómez en el rescate

También se ha conocido que la aerolínea Air Europa niega pagos o mediación de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, en su rescate en 2020. Niega haber pagado por cualquier actividad relacionada a la concesión de la subvención que recibió durante la pandemia. La aerolínea destaca que "en ningún momento" se le solicitó "intermediación o gestión alguna" para el procedimiento administrativo.

En un comunicado recogido por Europa Press, la compañía destaca que se han hecho eco de entrevistas realizadas en varios medios al exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, en las que ha insinuado que la aerolínea recurrió a Begoña Gómez para asegurar el rescate por la suspensión de vuelos en la pandemia, en concreto para la concesión de préstamos de la SEPI con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas en 2020.

