El tío de Álex, el niño asesinado en Lardero: "Vamos a aprender a vivir de otra manera porque Álex no querrá vernos sufrir como lo estamos haciendo"

Para la familia del pequeño Álex el juicio por su asesinato ha sido un trance muy duro. No solo han tenido que tener a menos de dos metros a Francisco Javier Almeida, condenado por abusar sexualmente del niño y su posterior asesinato, sino que han tenido que ver imágenes y escuchar testimonios que les han partido a la mitad.

Gonzalo Martín, tío del pequeño reconoce que salieron del juicio "con otra cosa dentro del cuerpo". "Sabiendo que a este sujeto se le ha condenado a los 15 años por agresión sexual y a la pena de prisión permanente revisable nos hemos quedado más tranquilos".

No entienden que el asesino estuviera en libertad. Almeida tenía antecedentes por violar a una chica de 13 años y mató a una mujer de 26 de manera cruel después de violarla. No entienden que estuviera en libertad provisional siendo reincidente y creen que nunca se podrá reinsertar en la vida.

"Vamos a tirar para adelante y a cambiar los hábitos de vida porque si no, no se puede vivir"

Aunque se ha hecho justicia pero el dolor de la familia es el mismo. El padre de Álex en su declaración dijo que estaban muertos en vida con secuelas psicológicas irreversibles e irreparables con un hermano pequeño de 7 años con unas secuelas terribles. "Vamos a tirar para adelante y cambiar los hábitos de vida porque si no, estamos muertos y así no se puede vivir. Vamos a aprender a vivir de otra manera por Álex porque donde esté no querrá vernos sufrir como estamos sufriendo.", dice el tío del pequeño.

Afirma que la familia ha llevado muy mal la celebración del juicio reviviendo lo ocurrido. "Desde el minuto uno se ha visto a una familia destrozada y llena de dolor. No cabe lugar a que estos asesinos estén sueltos y hayan acabado con la vida de Álex. Cuando Álex cerró la puerta de ese piso entró en su propia tumba", mantiene.

El momento más duro del juicio para la familia fue cuando el asesino dijo que tenía una nebulosa sobre lo ocurrido ese día. Los informes forenses determinan además que no había bebido. "Fueron fundamentales las declaraciones de las madres de los niños y los niños menores que declararon porque dejan ver que había un asesino suelto por la zona", apunta.