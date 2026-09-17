Isabel Olmos, subdirectora de Levante, sobre las lluvias en Valencia: "Ha sido muchísimo peor de lo previsto"

La situación en distintos puntos de la provincia de Valencia es "bastante complicada" después de las intensas lluvias registradas durante la tarde. Así lo ha explicado en La Mesa Isabel Olmos, subdirectora del diario Levante, que ha advertido de la gravedad de las precipitaciones y de las numerosas incidencias registradas en apenas unas horas.

Según Olmos, aunque los avisos meteorológicos ya advertían de una tarde complicada y de la posibilidad de lluvias torrenciales, la intensidad del episodio ha superado las previsiones. "La verdad es que en cuestión de dos horas, todo el escenario que teníamos previsto (...) ha sido muchísimo peor", ha señalado.

La periodista ha explicado que la lluvia se ha concentrado en muy poco tiempo, provocando inundaciones graves en varios municipios del área metropolitana de Valencia. Entre ellos, ha mencionado Torrent, donde se han producido numerosas incidencias durante la tarde.

Pero las lluvias también han afectado a localidades especialmente castigadas por la DANA de 2024, como Catarroja. Olmos ha puesto el foco en las consecuencias que tienen estos nuevos episodios de precipitaciones sobre municipios que todavía no han podido recuperar completamente las infraestructuras dañadas.

Catarroja todavía tiene pendiente parte de su alcantarillado

En el caso de Catarroja, la subdirectora de Levante ha explicado que el sistema de alcantarillado todavía no está completamente reconstruido después de los daños provocados por la DANA, una circunstancia que, según ha señalado, agrava los efectos de episodios de lluvias intensas como el registrado este jueves. "Con este tipo de fenómenos, se agrava muchísimo", ha advertido.

La situación también ha sido complicada en la ciudad de Valencia, donde se han registrado incidencias en distintos puntos. Olmos ha citado específicamente problemas en garajes, estaciones de Metro y ascensores.

"A la gente que vivimos la DANA nos genera una sensación angustiante"

El episodio ha vuelto a dejar imágenes que recuerdan a las inundaciones sufridas durante la DANA. Una situación especialmente sensible para quienes vivieron aquel episodio, como ha explicado Olmos durante su conexión con La Mesa. "Volver a ver estas imágenes, con esta torrencialidad, a la gente que vivimos la DANA, nos genera una sensación un poco angustiante", ha reconocido.

Ante esta situación, la periodista ha insistido en la importancia de extremar las precauciones y seguir las recomendaciones de las autoridades ante el riesgo de inundaciones.

Entre las principales recomendaciones se encuentran evitar desplazamientos innecesarios, subir a las plantas altas de los edificios cuando exista riesgo y permanecer atentos a las indicaciones oficiales.

El episodio de lluvias mantiene así en alerta a distintos municipios de la provincia de Valencia, mientras los servicios de emergencia continúan atendiendo las incidencias provocadas por las precipitaciones.