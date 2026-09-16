PELOS DE PUNTA
Pablo López emociona tocando su nueva canción en directo y se anima a improvisar con el público
Pablo López ha aprovechado su visita a El Hormiguero para ponerse al piano y regalarnos una interpretación en directo. ¡No te la pierdas!
Publicidad
Siempre es un placer contar con la visita de un artista de la talla de Pablo López en El Hormiguero. El cantante ha vuelto al plató de Pablo Motos para sorprendernos a todos con una entrevista que, sin duda, recordará para siempre.
Ahora bien, no bastante con esto, también ha querido ponerse al piano para deleitar a los allí presentes con un tema en directo. Como era de esperar, la canción ha logrado emocionar, ganándose a pulso la ovación del público y el equipo del programa.
No obstante, lejos de conformarse con poner voz a su nuevo tema 'Casi siempre', ha demostrado también sus espectaculares dotes como músico. Siguiendo las instrucciones del público, Pablo ha improvisado las canciones que le pedían puramente de oído, dejando el nivel por las nubes.
¡Para recordar queda el momentazo de todo el plató cantando 'Rosas' con Pablo López al piano! ¿Te lo has perdido? Dale play al vídeo de arriba.
Publicidad