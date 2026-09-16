Capítulo 649
Gabriel y Beatriz pasan la noche juntos… ¡Y ella sueña con su vida idílica!
Beatriz, ante la ausencia de Begoña en la casa, disfruta de una noche con Gabriel y se imagina su vida ideal sin que Montes forme parte de ella.
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Beatriz y Gabriel han pasado la noche juntos en la que ambos han disfrutado mucho.
Beatriz se ha despertado primero y ha tenido una ensoñación: su vida perfecta sería en la que no estuviera Begoña. En el sueño, se veía a ella como figura de madre de Juanito y a Gabriel besarla enamorado… ¡Es la familia que siempre ha querido tener!
Pero, esa no es la realidad. Cuando despierta, Gabriel está tendido a su lado, pero no pueden ser felices juntos… ¡Begoña sigue siendo la madre de Juanito y vive en la casa!
“Disfruto de que estemos juntos en la cama como lo que somos: marido y mujer”, le ha dicho Beatriz al abogado al despertar.
¡Hasta Juanito les ha dejado dormir bien! ¿Será capaz Beatriz de hacer algo para luchar por la familia con la que tanto sueña?
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