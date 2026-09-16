Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 649

Gabriel y Beatriz pasan la noche juntos… ¡Y ella sueña con su vida idílica!

Beatriz, ante la ausencia de Begoña en la casa, disfruta de una noche con Gabriel y se imagina su vida ideal sin que Montes forme parte de ella.

Beatriz

Publicidad

Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
Publicado:

Beatriz y Gabriel han pasado la noche juntos en la que ambos han disfrutado mucho.

Beatriz se ha despertado primero y ha tenido una ensoñación: su vida perfecta sería en la que no estuviera Begoña. En el sueño, se veía a ella como figura de madre de Juanito y a Gabriel besarla enamorado… ¡Es la familia que siempre ha querido tener!

Pero, esa no es la realidad. Cuando despierta, Gabriel está tendido a su lado, pero no pueden ser felices juntos… ¡Begoña sigue siendo la madre de Juanito y vive en la casa!

“Disfruto de que estemos juntos en la cama como lo que somos: marido y mujer”, le ha dicho Beatriz al abogado al despertar.

¡Hasta Juanito les ha dejado dormir bien! ¿Será capaz Beatriz de hacer algo para luchar por la familia con la que tanto sueña?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

Publicidad

Series

Beatriz

Gabriel y Beatriz pasan la noche juntos… ¡Y ella sueña con su vida idílica!

“Serhat no se casará contigo”: Sevim va a por Zeynep

“Serhat no se casará contigo”: Sevim va a por Zeynep y Ebru pone a Cihan contra las cuerdas en el próximo capítulo

Richard Holmes es Curro

Richard Holmes da vida a Curro en A la deriva: "Es un caradura y un buscavidas"

El emotivo final de Una nueva vida: Seyran y Ferit se despiden para siempre
En el gran final

El destino de los protagonistas de Una nueva vida: así termina la historia de los Korhan

¿Se acostó Can con la mujer de su hermano? La demoledora sospecha de Serhat acaba en tragedia
Resumen

¿Se acostó Can con la mujer de su hermano? La demoledora sospecha de Serhat acaba en tragedia

Sadakat pone el divorcio de Cihan y Alya sobre la mesa: “Vuestro matrimonio es nulo”
En tierra lejana

Sadakat pone el divorcio de Cihan y Alya sobre la mesa: “Vuestro matrimonio es nulo”

A la mañana siguiente de descubrir a Cihan y Alya juntos en la cama, Sadakat ha tomado una decisión. Con el abogado Erol, Nare y Kaya presentes, ha citado a la pareja en el salón para divorciarlos.

Cihan se aferra a su amor por Alya ante la vuelta de Boran
En tierra lejana | 15 de septiembre

Cihan se aferra a su amor por Alya ante la vuelta de Boran: “Lo superaremos”

Después del enfrentamiento con Sadakat, Alya y Cihan se han quedado a solas en la habitación. Los dos han recordado todo lo que han vivido desde que se conocieron y cómo, pese a las dificultades, consiguieron derribar las barreras que habían levantado entre ellos.

Alya se rebela contra Sadakat por impedirle ver a Boran

Alya se rebela contra Sadakat por impedirle ver a Boran: “Yo salvo vidas, tú las arrebatas”

Sadakat no entiende que Cihan quiera ocultarle Boran a su hijo

Sadakat no entiende que Cihan quiera ocultarle Boran a su hijo: “La verdad no desaparecerá”

Demir se niega a divorciarse de Zerrin y advierte

Demir se niega a divorciarse de Zerrin y advierte: “Nadie me arrebatará a mi familia”

Publicidad