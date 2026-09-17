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Julio Iglesias Jr. visita El Hormiguero para cerrar la semana por todo lo alto

El cantante regresa a España y hace parada en el programa de Pablo Motos.

Julio Iglesias Jr.

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La semana de El Hormiguero se cerró con la visita de Julio Iglesias Jr., que se encontraba en España y no quiso perder la oportunidad de pasar por el programa. El cantante protagonizó una noche llena de anécdotas, recuerdos y momentos que prometían no dejar indiferente a nadie.

Julio Iglesias Jr. compartió con Pablo Motos algunas de las experiencias que había vivido a lo largo de su trayectoria y habló de su vida dentro y fuera de los escenarios. Una visita que permitió conocer de cerca al artista y descubrir algunas de las historias que habían marcado su carrera.

Sobre él:

Julio Iglesias Jr. desarrolló una carrera musical que le llevó a recorrer escenarios dentro y fuera de España. Hijo de Julio Iglesias y hermano de Enrique Iglesias, el cantante creció en una de las familias más conocidas de la música internacional y había construido su propio camino artístico a lo largo de los años.

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