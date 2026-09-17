Julio Iglesias Jr. visita El Hormiguero para cerrar la semana por todo lo alto

La semana de El Hormiguero se cerró con la visita de Julio Iglesias Jr., que se encontraba en España y no quiso perder la oportunidad de pasar por el programa. El cantante protagonizó una noche llena de anécdotas, recuerdos y momentos que prometían no dejar indiferente a nadie.

Julio Iglesias Jr. compartió con Pablo Motos algunas de las experiencias que había vivido a lo largo de su trayectoria y habló de su vida dentro y fuera de los escenarios. Una visita que permitió conocer de cerca al artista y descubrir algunas de las historias que habían marcado su carrera.

Sobre él:

Julio Iglesias Jr. desarrolló una carrera musical que le llevó a recorrer escenarios dentro y fuera de España. Hijo de Julio Iglesias y hermano de Enrique Iglesias, el cantante creció en una de las familias más conocidas de la música internacional y había construido su propio camino artístico a lo largo de los años.