José Antonio Zarzalejos, sobre "la desconsideración protocolaria e institucional" de Pedro Sánchez hacia el rey

El análisis de José Antonio Zarzalejos sobre la situación de Ceuta, más concretamente de la relación entre Pedro Sánchez y Felipe VI en su hipotética visita a la ciudad autónoma, ha sido uno de los primeros temas abordados en el tercer programa de La Mesa.

Cristina Pardo ha sacado a relucir una frase escrita por el periodista: "Sánchez está manipulando al rey y casi todo en su relación es tramposo". Unas palabras en las que se ha reafirmado y ha pasado a explicar en detalle.

Zarzalejos ha planteado varias preguntas relacionadas con la conducta del presidente y su relación con el monarca, hablando de una estrategia política en lo que respecta a la visita a Ceuta: "¿Por qué se priva al rey de viajar con ministros?".

De igual modo, el periodista, ha señalado que el presidente está tratando con "desconsideración protocolaria e institucional" a Felipe VI. Algo que ha extrapolado también al ministro Óscar Puente, tachando su comportamiento en redes sociales de "indigno".

Puedes ver sus declaraciones completas en el vídeo de arriba.