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José Antonio Zarzalejos, sobre "la desconsideración protocolaria e institucional" de Pedro Sánchez hacia el rey

José Antonio Zarzalejos ha inaugurado la tercera noche de La Mesa y, durante su intervención, ha expresado lo que piensa sobre la relación de Pedro Sánchez y el Rey Felipe VI.

José Antonio Zarzalejos, sobre "la desconsideración protocolaria e institucional" de Pedro Sánchez hacia el Rey

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Borja Tamayo
Publicado:

El análisis de José Antonio Zarzalejos sobre la situación de Ceuta, más concretamente de la relación entre Pedro Sánchez y Felipe VI en su hipotética visita a la ciudad autónoma, ha sido uno de los primeros temas abordados en el tercer programa de La Mesa.

Cristina Pardo ha sacado a relucir una frase escrita por el periodista: "Sánchez está manipulando al rey y casi todo en su relación es tramposo". Unas palabras en las que se ha reafirmado y ha pasado a explicar en detalle.

Zarzalejos ha planteado varias preguntas relacionadas con la conducta del presidente y su relación con el monarca, hablando de una estrategia política en lo que respecta a la visita a Ceuta: "¿Por qué se priva al rey de viajar con ministros?".

De igual modo, el periodista, ha señalado que el presidente está tratando con "desconsideración protocolaria e institucional" a Felipe VI. Algo que ha extrapolado también al ministro Óscar Puente, tachando su comportamiento en redes sociales de "indigno".

Puedes ver sus declaraciones completas en el vídeo de arriba.

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