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El Conseller de Emergencias confirma 581 incidentes por las lluvias en Valencia

La provincia de Valencia continúa haciendo frente a un episodio de lluvias intensas que ha dejado 581 incidentes comunicados al 112 hasta las 23:47 horas, según ha confirmado en La Mesa el conseller de Emergencias de la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama.

El Conseller de Emergencias confirma 581 incidentes por las lluvias en Valencia

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Alejandro Hergon
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Juan Carlos Valderram ha asegurado que, hasta ese momento, no constaban daños personales en la provincia de Valencia. Entre las incidencias registradas se encuentran caída de árboles, balsas de agua en carreteras y vehículos atrapados.

El conseller ha explicado que el episodio continúa activo en algunos puntos de la provincia, aunque las previsiones con las que trabajan apuntan a una disminución de las precipitaciones durante la madrugada. "Lo que esperamos es que a partir de las 3 de la madrugada ya baje en todas las zonas de la provincia de Valencia", ha señalado.

De 47 a 280 incidentes en apenas una hora

La magnitud del episodio se refleja en el rápido incremento de las incidencias comunicadas al servicio de emergencias. Según Valderrama, a las 21:00 horas se contabilizaban alrededor de 47 incidentes, mientras que una hora después la cifra había ascendido hasta aproximadamente 280. Con los incidentes acumulados posteriormente, el balance facilitado por el conseller situaba la cifra en 581 a las 23:47 horas.

La situación provocó incidencias generalizadas en distintos puntos de la provincia, entre ellas vehículos atrapados y acumulaciones de agua en las carreteras.

El conseller defiende el envío del ES-Alert

Preguntado por las críticas de algunos ciudadanos que consideran que el mensaje de ES-Alert llegó tarde, Valderrama ha defendido la actuación de Emergencias y ha asegurado que la población llevaba 48 horas recibiendo avisos sobre la situación meteorológica y la alerta naranja existente en la provincia.

Según ha explicado, el mensaje de emergencia se envió cuando comenzaron a producirse incidentes generalizados con el objetivo de trasladar a la población medidas de protección inmediatas. "Se ha remitido el ES-Alert con la intención de comunicar una medida de carácter inmediato y que tomase acción la ciudadanía", ha explicado.

Entre las recomendaciones trasladadas se encontraba evitar coger el vehículo salvo que fuera extremadamente necesario, no cruzar barrancos o cauces y, ante una situación de riesgo, subir a los pisos superiores.

El conseller ha insistido en que la prioridad de los servicios de Protección Civil es prevenir riesgos y proteger tanto a las personas como a los bienes mientras continúa activo el episodio de lluvias.

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