Temporal Cataluña: Muere un hombre, atrapado por el agua en Olivella (Barcelona)

El temporal ha dejado peores noticias en Cataluña donde un hombre ha muerto en la comarca del Garraf. Los bomberos de la Generalitat informaban a través de su perfil de X de que se había localizado el cuerpo de un hombre a "unos 500 metros del punto donde se encontraba el vehículo arrastrado por la riera, en una zona accesible". Los Mossos confirmaron que se trata del conductor del coche.

En un primer momento hubo confusión por si se trataban de dos personas diferentes, pero el subdirector de Prevención de Protección Civil de la Generalitat, Joan Ramon Cabello, ha explicado en 3Cat que la persona desaparecida iba en un vehículo y que podría haber sido arrastrada por el agua al intentar salir del mismo.

También en Cataluña ha sonado el mensaje de ES-Alerta donde la fuerte tromba de agua caída ha provocado inundaciones, cortes de carreteras y numerosas incidencias en el tráfico aéreo. En total, los Bomberos de la Generalitat han recibido en las últimas horas cerca de 200 avisos por problemas derivados de las lluvias, principalmente por acumulaciones de agua en edificios y en la vía pública que dificultan la circulación.

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