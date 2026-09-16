Expertos avisan de un invierno crítico: "Todo se encarece porque se produce a costes más altos"

La escalada generalizada de los precios continúa tensionando el bolsillo de los consumidores y estrechando los márgenes empresariales en España. En un repaso económico, Juan Cruz, periodista especializado en información económica de 'El País', ha comentado las causas de esta crisis de precios que ya amenaza la política monetaria europea: "Todo esto repercute en la economía, todos los bienes de consumo se encarecen porque tienen que producir a costes más altos".

"Todo va subiendo más y eso a nivel europeo, si ve que la inflación sube, hace que suban los tipos de interés", apostilla el periodista.

Subida de carburantes y cambio en hábitos

Con más de 2.200 estaciones de servicio en España superando ya el umbral de los dos euros por litro, la duda es si esta racha alcista tiene un límite inmediato.

Respecto a las medidas y a los paquetes de ayuda diseñados por el Ejecutivo para amortiguar el impacto social, el periodista perfila el calendario legislativo que se abre a corto plazo: "Apostaría a que desde el 1 de octubre aprueben un nuevo Real Decreto-ley para que en 30 días lo convaliden. Si estas ayudas van a las familias, es probable que tengan apoyos".

El butano alcanza los 19 euros

El encarecimiento de la bombona de butano representa otro de los frentes, con la bombona de butano situándose en cotas próximas a los 19 euros. El periodista ha explicado los mecanismos detrás de esta subida y el papel de las medidas de choque gubernamentales: "Sí, el precio se construye con una fórmula y tiene unas variables. Pasa que esa materia prima que influye en el precio viene condicionada por la situación de Irán y la guerra de Rusia, provocando subidas en el gas y eso lo repercute. ¿Qué hace el Gobierno? Toparlo para que no suba más de un 5%, sobre todo para la gente del mundo rural que tiene que acudir al butano para su uso más básico".

"En el caso del gas natural igual, estamos en precios que no veíamos desde el inicio de la guerra en Ucrania, pero tenemos de nuevo problemas. Se espera un invierno muy complicado, haciendo que mercados como China lo acaparen todo ahora", finaliza el periodista.

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