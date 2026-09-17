Luis Herrero, en contra de la justificación de Mbappé sobre el uso de la camiseta solidaria de Ceuta: "No cuela"

El partido entre el Real Madrid y el Elche empezaba con un homenaje a la ciudad autónoma de Ceuta, con los jugadores luciendo una camiseta en señal de apoyo. Sin embargo, Vinícius, Mbappé y Konaté optaron por no llevarla perfectamente visible, cortando la frase "Todos somos caballas".

El futbolista francés se ha justificado explicando que no era por falta de solidaridad con Ceuta, sino "porque también quería tener un gesto con los inmigrantes". Unas palabras que no han convencido a Luis Herreros, quien ha expresado su opinión en La Mesa.

"No cuela", ha señalado el periodista: "Si tú quieres dar un testimonio de solidaridad también con los inmigrantes que han fallecido mientras trataban de llegar a nado a Ceuta, te pones otra camiseta". De este modo, mostraba su descontento con el gesto de los futbolistas, atribuyéndolo a una negación de la campaña de apoyo a la ciudad autónoma.

"No te la pongas", ha continuado: "Pero ponértela para levantártela y que quede visible que te la pones porque no tienes más remedio no tiene un pase".

¿Quieres ver sus declaraciones completas? Las tienes disponibles en el vídeo de arriba.