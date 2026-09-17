Las fuertes tormentas en Valencia hacen revivir en los pueblos de la DANA su peor pesadilla

Madrugada difícil la que se ha vivido en Valencia donde las fuertes tormentas han hecho revivir una de sus peores pesadillas, tener que sufrir una nueva DANA. El Mediterráneo está siendo sacudido por un tren de tormentas y las trombas de agua registradas durante esta madrugada han vuelto a meter "el miedo en el cuerpo" a los vecinos de la 'zona cero' de la DANA.

Calles, bajos, carreteras...se anegaron rápidamente y las llamadas por incidencias fueron una constante. La intensidad ha sido tal que se llegó a cerrar el metro y el aeropuerto de Manises. También hubo que aplazar el Levante-Athletic de La Liga. Las lluvias descargadas se han concentrado en el área metropolitana de la capital, l'Horta Nord y Sud y otras comarcas cercanas como el Camp de Turia,donde en algunos municipios se han superado acumulados de 100 litros por metro cuadrado, con intensidades "espectaculares", rayos y vientos de 100 kilómetros por hora.

En municipios de la 'zona cero' de la DANA de 2024 las trombas caídas en apenas una hora encendieron de nuevo las alarmas en los vecinos y servicios de emergencias.

En Torrent han caído casi 96l/m2, de los que 71 han caído en media hora, que suponen intensidades "más que torrenciales", según la Asociación Valenciana de Meteorología (AVAMET); esa tromba ha causado situaciones críticas para conductores y peatones, inundaciones de algunas viviendas y quince personas han tenido que ser desaojadas de un local de comida rápida, según la alcaldesa, Amparo Folgado.

Paiporta y Aldaia han permanecido pendientes de las lluvias y la tormenta que han dejado 60 l/m2 en una hora en ambas localidades, pero que no han causado incidencias importantes aunque sí ha dejado "miedo en el cuerpo".

Es-Alert a las 22:08h

Lo peor comenzó antes de las 21:00h, pero fue poco antes de las 22:00h cuando Emergencias de la Generalitat establecía la situación 1 del Plan Especial de Inundaciones en Valencia y activaba la preemergencia hidrológica nivel amarillo del Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones en las zonas del Magro, Baix Túria, los barrancos del Poyo-Saleta y Carraixet-Calderona, así como la cuenca y zona de barranco de la Albufera. Ya en la madrugada, sobre las 00:20 se activaba también la preemergencia hidrológica nivel amarillo en Muga y ha subido a naranja en Alt Túria sobre la 1:10. A las 22:08, Protección Civil envió un Es-Alert a los móviles de la provincia de Valencia alertando del riesgo de inundación.

Un muerto en Cataluña y cierre de colegios en Murcia

No solo Valencia está siendo azotada por estas fuertes lluvias. En Cataluña un hombre ha muerto atrapado por el agua en Olivella y en la misma localidad se busca a una mujer desaparecida que podría haber sido arrastrada por una riera. En Murcia se ha acordado el cierre durante la jornada de mañana de los espacios municipales ubicados en las pedanías del Campo de Murcia ante el aviso naranja emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y la previsión de fenómenos meteorológicos adversos. La alerta naranja sigue activa también en Baleares, el Govern ha pedido "prudencia" y "precaución" a la población.

Sánchez pide seguir las recomendaciones de los servicios de emergencias

A través de su perfil de X, Pedro Sánchez ha pedido a los ciudadanos que sigan las recomendaciones de los servicios de emergencias y la consulta a fuentes oficiales. "Las fuertes lluvias y tormentas están dejando esta noche situaciones muy complicadas en varias zonas de nuestra geografía, especialmente en Catalunya y la Comunitat Valenciana". Y ha enfatizado: "Es fundamental seguir siempre las recomendaciones de los servicios de emergencias y consultar fuentes oficiales".

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