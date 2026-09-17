¿Reinará Leonor?: José Antonio Zarzalejos pide una "una operación constitucional de enorme envergadura"

Cristina Pardo ha consultado con José Antonio Zarzalejos la viabilidad del reinado de Leonor. El periodista ha sido optimista al respecto; no obstante, también ha explicado qué debe suceder para que esto pueda darse en un futuro.

"Antes de que reine hay que hacer una operación constitucional de enorme envergadura", ha señalado en La Mesa: "Hay que cambiar la prevalencia en la sucesión del varón sobre la mujer para que el futuro esté despejado".

Según Zarzalejos, esta reforma evitará "problemas"; sin embargo, para que esto se produzca es necesario, entre otras cosas, un referéndum. Algo que, dado que la princesa de Asturias está a punto de cumplir los 21 años, "ya no es a medio y largo plazo".

Puedes ver sus declaraciones completas en el vídeo de arriba.