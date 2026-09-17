Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

TESTIMONIO

La alcaldesa de Torrent, sobre el caos por las lluvias: "Se ha desplomado el techo de un supermercado"

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha explicado en La Mesa que la situación se encuentra "prácticamente controlada", aunque ha insistido en que la población debe mantenerse alerta porque la localidad continúa bajo aviso naranja.

La alcaldesa de Torrent, sobre el caos por las lluvias: "Se ha desplomado el techo de un supermercado"

La alcaldesa de Torrent, sobre el caos por las lluvias: "Se ha desplomado el techo de un supermercado"

Publicidad

Alejandro Hergon
Publicado:

La localidad valenciana de Torrent ha vivido una tarde complicada debido a las intensas lluvias, que han provocado numerosas incidencias y han obligado a extremar las precauciones ante la continuidad de la alerta naranja.

Entre las principales incidencias registradas se encuentran vehículos atrapados en zonas inundables, algunos de ellos que han tenido que ser rescatados, así como inundaciones en viviendas, garajes y trasteros. Según ha detallado la alcaldesa, en algunos puntos el agua ha alcanzado aproximadamente los 50 centímetros.

Además, el techo de un supermercado se ha desplomado, dejando el establecimiento gravemente afectado y con acumulación de agua.

Sin víctimas mortales

Hasta el momento, la alcaldesa ha confirmado que no se han registrado pérdidas personales. Sí se han producido diferentes situaciones de riesgo, especialmente en pasos inundables que habían sido cerrados y que algunos vehículos atravesaron pese a las restricciones.

También se han registrado cortes de luz en determinados puntos, aunque Folgado ha asegurado que estas incidencias ya se han resuelto.

La Policía Local y Protección Civil permanecen pendientes de los puntos considerados críticos, especialmente en las zonas diseminadas, donde las fuertes precipitaciones pueden generar mayores problemas.

El Ayuntamiento pide evitar desplazamientos

Ante la continuidad de la alerta naranja, la alcaldesa ha pedido a los ciudadanos que permanezcan atentos a las informaciones oficiales y que eviten los desplazamientos que no sean necesarios, tanto en vehículo como a pie.

El Ayuntamiento también ha suspendido durante la tarde la actividad lectiva y las actividades deportivas como medida de precaución.

Folgado ha defendido que la población estaba avisada desde el día anterior, cuando se activó la alerta naranja, y ha insistido en la importancia de actuar con responsabilidad ante la evolución de las lluvias.

La situación permanece bajo vigilancia mientras continúan las precipitaciones en la zona.

La mesa recibe mañana a José Antonio Zarzalejos para analizar la visita de los Reyes a Ceuta

La mesa recibe esta noche a José Antonio Zarzalejos para analizar la visita de los Reyes a Ceuta

Antena 3 » Programas » La Mesa

Publicidad

Programas

Luis Herrero, en contra de la justificación de Mbappé sobre el uso de la camiseta solidaria de Ceuta: "No cuela"

Luis Herrero, en contra de la justificación de Mbappé sobre el uso de la camiseta solidaria de Ceuta: "No cuela"

Isabel Olmos, subdirectora de Levante, sobre las lluvias en Valencia: "Ha sido muchísimo peor de lo previsto"

Isabel Olmos, subdirectora de Levante, sobre las lluvias en Valencia: "Ha sido muchísimo peor de lo previsto"

La alcaldesa de Torrent, sobre el caos por las lluvias: "Se ha desplomado el techo de un supermercado"

La alcaldesa de Torrent, sobre el caos por las lluvias: "Se ha desplomado el techo de un supermercado"

¿Reinará Leonor?: José Antonio Zarzalejos pide una "una operación constitucional de enorme envergadura"
ASÍ LO EXPLICA

¿Reinará Leonor?: José Antonio Zarzalejos pide una "una operación constitucional de enorme envergadura"

Mariola Urrea pone el foco en el papel del PSOE con respecto a la monarquía: “Está sostenida por el Partido Socialista”
Su punto de vista

Mariola Urrea pone el foco en el papel del PSOE con respecto a la monarquía: “Está sostenida por el Partido Socialista”

Vicente Vallés señala a los socios de Pedro Sánchez al hablar de su relación con Felipe VI: “Esto no creo que ayude”
Su opinión

Vicente Vallés señala a los socios de Pedro Sánchez al hablar de su relación con Felipe VI: “Esto no creo que ayude”

El periodista ha hablado sobre la relación actual del Gobierno con la jefatura del Estado.

José Antonio Zarzalejos, sobre "la desconsideración protocolaria e institucional" de Pedro Sánchez hacia el Rey
ASI LO EXPLICA

José Antonio Zarzalejos, sobre "la desconsideración protocolaria e institucional" de Pedro Sánchez hacia el rey

José Antonio Zarzalejos ha inaugurado la tercera noche de La Mesa y, durante su intervención, ha expresado lo que piensa sobre la relación de Pedro Sánchez y el Rey Felipe VI.

José Antonio Zarzalejos analiza la posible visita de los Reyes a Ceuta: "Hay riesgo de que ocurra lo de Paiporta"

José Antonio Zarzalejos analiza la posible visita de los Reyes a Ceuta: "Hay riesgo de que ocurra lo de Paiporta"

Revive la entrevista completa a Pablo López en El Hormiguero

Revive la entrevista completa a Pablo López en El Hormiguero

El Hormiguero

"De las cosas más bonitas que hemos hecho en El Hormiguero": La espectacular danza a 50 metros de altura

Publicidad