La alcaldesa de Torrent, sobre el caos por las lluvias: "Se ha desplomado el techo de un supermercado"

La localidad valenciana de Torrent ha vivido una tarde complicada debido a las intensas lluvias, que han provocado numerosas incidencias y han obligado a extremar las precauciones ante la continuidad de la alerta naranja.

Entre las principales incidencias registradas se encuentran vehículos atrapados en zonas inundables, algunos de ellos que han tenido que ser rescatados, así como inundaciones en viviendas, garajes y trasteros. Según ha detallado la alcaldesa, en algunos puntos el agua ha alcanzado aproximadamente los 50 centímetros.

Además, el techo de un supermercado se ha desplomado, dejando el establecimiento gravemente afectado y con acumulación de agua.

Sin víctimas mortales

Hasta el momento, la alcaldesa ha confirmado que no se han registrado pérdidas personales. Sí se han producido diferentes situaciones de riesgo, especialmente en pasos inundables que habían sido cerrados y que algunos vehículos atravesaron pese a las restricciones.

También se han registrado cortes de luz en determinados puntos, aunque Folgado ha asegurado que estas incidencias ya se han resuelto.

La Policía Local y Protección Civil permanecen pendientes de los puntos considerados críticos, especialmente en las zonas diseminadas, donde las fuertes precipitaciones pueden generar mayores problemas.

El Ayuntamiento pide evitar desplazamientos

Ante la continuidad de la alerta naranja, la alcaldesa ha pedido a los ciudadanos que permanezcan atentos a las informaciones oficiales y que eviten los desplazamientos que no sean necesarios, tanto en vehículo como a pie.

El Ayuntamiento también ha suspendido durante la tarde la actividad lectiva y las actividades deportivas como medida de precaución.

Folgado ha defendido que la población estaba avisada desde el día anterior, cuando se activó la alerta naranja, y ha insistido en la importancia de actuar con responsabilidad ante la evolución de las lluvias.

La situación permanece bajo vigilancia mientras continúan las precipitaciones en la zona.