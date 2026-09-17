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Mariola Urrea pone el foco en el papel del PSOE con respecto a la monarquía: “Está sostenida por el Partido Socialista”

La jurista ha querido romper una lanza en favor de Pedro Sánchez asegurando que él podría hacer tambalear la monarquía.

Mariola Urrea pone el foco en el papel del PSOE con respecto a la monarquía: “Está sostenida por el Partido Socialista”

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La monarquía vuelve al centro del debate en La mesa. Cristina Pardo ha traído al plató una cuestión que continúa generando opiniones enfrentadas entre la gente de a pie y que, de la mano de expertos y analistas de la actualidad, ha permitido abordar el papel de la institución en la sociedad actual.

Una de las personas que ha conformado la mesa ha sido Mariola Urrea, reputada jurista y catedrática de Derecho Internacional. La invitada ha hablado sobre las frías relaciones de Pedro Sánchez y Felipe VI poniendo el foco en la labor que hace el PSOE con respecto a la Corona.

Según ha dicho Mariola, es el propio Partido Socialista el que sostiene a la monarquía y ha asegurado que, si Sánchez quisiese, podría sembrar la duda en las juventudes socialistas y hacer tambalear al monarca.

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