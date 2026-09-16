Triple salvador de Moisés: ni él se cree su forma de empatar con David en AlaZ

Moisés ha encontrado un salvavidas cuando parecía que el empate se le escapaba en AlaZ. Él mismo ha reconocido que ha sido “un triple” inesperado para empatar a 23 aciertos con David. Es curioso que justo al comienzo del programa, al hacer balance de sus primeros programas en esta nueva etapa en Pasapalabra, ha recurrido también a un símil con el baloncesto. “Es como si estás un año sin jugar y, de repente, regresas a las canchas con poco tiempo para practicar”, le ha dicho a Roberto Leal.

El concursante riojano ha protagonizado un final agónico en un duelo que ha estado permanentemente igualado. La tensión ha crecido al máximo con un empate a 22, pero dando la sensación de que no iba a ser el resultado definitivo. De ello se ha encargado David, con un “grato” que ha teñido de verde su letra número 23. Entonces sí, se ha plantado.

Moisés tenía que arriesgar y le ha dado vueltas a una definición que le generaba muchas dudas. Tan pocas garantías le daba la palabra que tenía en mente que incluso se lo ha hecho saber a Roberto Leal antes de responder. Entonces llegó el milagro en forma de triple y su gesto al ver el acierto lo resume todo. ¡Revive este espectacular AlaZ en el vídeo!