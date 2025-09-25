La boda de 'El Ratilla': saludos nazis, droga, un asesino, y detenidos y sin luna de miel

Entre el elenco de invitados estaba Ricardo Guerra, condenado a 17 años de cárcel por el asesinato del aficionado de la Real Sociedad Aitor Zabaleta, al que apuñaló en los alrededores del Estadio Vicente Calderón en 1998. Se casaba Daniel 'El Ratilla'.

Del resort vacacional al resort entre rejas

La alegría de una pareja de recién casados suele abarcar desde la misma ceremonia, sino antes, hasta al menos el final del viaje de novios. Luego depende del matrimonio. Sin embargo en el enlace de Daniel y su ya esposa, terminó pocas horas después de la ceremonia celebrada en una iglesia de Fuenlabrada.

En la celebración se pudieron ver esvásticas, saludos nazis, alegorías al 'Tercer Reich', o emoticonos de Hitler. Una boda ultra por todo lo alto, cuyos jolgorio y alboroto llegaron a su fin poco antes de que los novios embarcaran rumbo a su destino soñado de luna de miel. 'El Ratilla' fue detenido junto a otros 13 integrantes del grupo neonazi 'Suburbios Firm', cuyos miembros fueron expulsados del Frente Atlético (aficionados ultra del Atlético de Madrid), por su actitud de violencia extrema, tras una serie de luchas de poder en 2014.

El portavoz de la Unión Federal de Policías, Carlos Quiero. aseguraba en directo sin ningún tipo de duda quién sería 'El Ratilla': "Es el líder de 'Suburbios Firm', una escisión del Frente Atlético".

"Tiene tatuajes nazis por todo el cuerpo. Tiene el rostro de Hitler, tiene un discurso tatuado, la calavera de las SS en la mano... Él no se oculta", explicaba el agente.

Miles de euros, kilos de droga y armas

La Policía Nacional puso en marcha esta operación e investiga a los detenidos por tráfico de drogas y por asociación ilícita.

En los registros los agentes incautaron varias armas de fuego, cinco kilogramos de cocaína y cien mil euros en efectivo. Todo entre símbolos franquistas y nazis, y cantidad de de armas blancas como navajas, cuchillos y pistolas eléctricas.

El cuartel general de Fuenlabrada

El periodista Javi Fuente se encontraba en una galería comercial de la localidad madrileña de Fuenlabrada. Allí sitúa la Policía Nacional la que sería base de operaciones de la banda criminal, camuflada entre tiendas, como dos más. Una en la que se vende ropa con simbología asociada a la extrema derecha, y otra, una casquería. Allí fue detenido Daniel, 'El Ratilla', por parte de ocho policías.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.