¿Qué es 'The Base'?, la peligrosa célula terrorista neonazi que ha caído en Castellón

Los ahora detenidos están acusados de preparar un atentado inminente. La policía considera que estaban muy radicalizados ya que habían conseguido hacer un importante acopio de armamento. También habían llevado a cabo varios entrenamientos tácticos con material paramilitar y se habían movilizado en redes sociales para captar adeptos.

'The Base' es un grupo supremacista que fue declarado organización terrorista en 2018. Sus miembros creen que existe un plan para disolver la raza blanca. Buscan generar el caos mediante el uso de la violencia para crear un conflicto civil que derive en la eliminación de musulmanes, judíos, y miembros de otras razas. El grupo usa como símbolo una runa que los nazis también usaron durante el holocausto.

Su 'modus operandi'

'The Base' tenía pensado imitar el modus operandi de otros atentados como el de Nueva Zelanda que fue retrasmitido en directo por Facebook contra una mezquita y un centro islámico en un suburbio de una ciudad al sur del país. El supremacista que lo llevó a cabo asesinó a 51 personas y dejó heridas a otras 40.

También les sirve como modelo la masacre de Noruega en la que Anders Breivik atacó primero el barrio gubernamental de Oslo con un coche bomba y luego llevó a cabo un tiroteo en un campamento de verano en la isla de Utoya con el resultado de 77 muertos.

El líder internacional de la organización es Rinaldo Nazzaro, un licenciado en filosofía norteamericano que trabajó con el Pentágono y fue miembro del departamento de seguridad nacional. Se mudó a San Petersburgo en el año 2017 donde se casó con una mujer de nacionalidad rusa. Desde allí recluta nuevos miembros para lo que él asegura que es un grupo de paramilitares.

Estuvo muy considerado por la CIA

Nazzaro estuvo muy bien considerado por la CIA pero ahora está en el punto de mira del FBI por liderar este banda considerada terrorista, supremacista y aceleracionista. Pretenden acelerar la destrucción del sistema mediante la violencia porque consideran que esta sociedad no tiene solución.

En Europa la organización está ganando presencia. El hecho más destacado fue el asesinato de Ivan Voronych, coronel del Servicio de Seguridad ucraniano (SBU), que fue reivindicado por una célula ucraniana de 'The Base'. En Ucrania están siendo muy activos aprovechando el conflicto en el país. Han llevado a cabo varios ataques incendiarios contra infraestructuras críticas.

La detención en España de su primera célula en nuestro país se une a la detención en septiembre de 2024 de tres miembros en Países Bajos de 16, 19 y 24 años y otro en Italia, un rumano de 20 años.

