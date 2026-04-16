Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Accidente luna de miel

Un tiburón ataca a un joven en Maldivas durante su luna de miel: "Estamos en un entorno natural donde el riesgo nunca es cero"

Los médicos amputaron la pierna de la víctima, que continúa ingresado en la UCI de un hospital de dicho archipiélago.

Imagen de Juan Madueño

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

La luna de miel de un joven alicantino se ha visto truncada por una tragedia en las Islas Maldivas. Borja, de 31 años, fue atacado por un tiburón de manera tan brutal, que en estos momentos, se debate entre la vida y la muerte en un hospital de la capital de ese archipiélago del océano Índico.

Al parecer, los recién casados estaban practicando snorkel por la zona del atolón de Gaafu Alif cuando un tiburón le pegó un enorme mordisco. Tal y como detallaron varios familiares al diario Mediterráneo de Castellón, "de un bocado, se llevó toda la carne de la rodilla hacia abajo".

Desde que llegó al hospital, los médicos determinaron que los daños irreparables en los principales vasos sanguíneos y a la isquemia prolongada de la extremidad llevaban a una amputación obligatoria.

"Esto está muy lejos de lanzarse al océano, es una actividad controlada por una compañía que tiene que responsabilizarse de este suceso"

Tal y como ha asegurado la colaboradora de Más Espejo, Rosa Belmonte, el joven "ha perdido mucha sangre". Por otro lado, Rubén Amón destaca que esto está muy lejos "de lanzarse al océano y arriesgarte a ver si un tiburón te ataca o no". Asegura que es una "actividad controlada" y por tanto, "tiene que haber responsabilidades por parte de la compañía que te da la opción de hacer estas actividades".

Judith de la Rosa es buceadora en Maldivas y detalla que "estamos en un entorno natural donde habitan animales salvajes". Por tanto, el "riesgo nunca es cero", no obstante, aunque sea "un buceo seguro", siempre hay que tener "respeto".

Por otro lado, espera que "la investigación sobre este caso" arroje luz "y aprendamos de este accidente".

Juan Madueño confiesa que es "difícil ponerse en la piel de la víctima" porque "tiene que ser terrible" ver cómo te ataca un tiburón. En contraposición, el colaborador José Peláez detalla que "el tiburón no va a cambiar su manera de ser frente al humano, pero el humano sí podría hacerlo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

Imagen de Susanna Griso

Muere el caniche de Susanna Griso atacado por dos perros: "Un mastín y un pastor alemán le mataron"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Imagen de Juan Madueño

Un tiburón ataca a un joven en Maldivas durante su luna de miel: "Estamos en un entorno natural donde el riesgo nunca es cero"

¿Quién es el más fiestero? Los concursantes de Tu cara me suena revelan cómo son cuando salen

¿Quién es el más fiestero? Los concursantes de Tu cara me suena revelan cómo son cuando salen

Gina Lollobrigida

Susana Uribarri, sobre el conflicto por la fortuna de Gina Lollobrigida: "En Italia, no están ni del lado de Piazzolla ni de Rigau"

Salva Reina en Mask Singer 5
DETRÁS DE LAS MÁSCARAS

Salva Reina revela el divertido momento con una señora en el parking de Mask Singer: "Nos vio con las máscaras y se fue"

Imagen de Jaime de los Santos y Susanna Griso
Congreso

Jaime de los Santos responde al "dardo" de Ana Redondo: "Quizá si leyese más sería mejor ministra"

Marta Sánchez, Antonio Resines o Glòria Serra recuerdan su peor fiesta: “Haberlas, haylas”
Contenido extra

Marta Sánchez, Antonio Resines o Glòria Serra recuerdan su peor fiesta: “Haberlas, haylas”

Las celebridades nos han confesado porqué creen que están en Una fiesta de muerte y si se consideran unos buenos investigadores para resolver un crimen.

Martina Navratilova con Arturo Valls
DETRÁS DE LA MÁSCARA

Martina Navratilova se toma Mask Singer como unas vacaciones: "Mi mujer y yo hemos adoptado dos niños pequeños"

La emblemática tenista Martina Navratilova resultó estar bajo Fregona en la segunda gala de Mask Singer 5. Pero, ¿cómo fue su experiencia? En sus propias palabras, se lo tomó "como unas vacaciones".

Imagen de Susanna Griso

Muere el caniche de Susanna Griso atacado por dos perros: "Un mastín y un pastor alemán le mataron"

Imagen de Chema Crespo y Marhuenda

Rifirrafe entre Chema Crespo y Paco Marhuenda por la regularización de inmigrantes: "Lo del sanchismo es una cosa insoportable. Es una vergüenza"

Desde su mayor capricho, hasta su merienda favorita: Pablo Alborán desvela sus mayores secretos en El Hormiguero

Desde su mayor capricho, hasta su merienda favorita: Pablo Alborán desvela sus mayores secretos en El Hormiguero

Publicidad