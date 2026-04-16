Un tiburón ataca a un joven en Maldivas durante su luna de miel: "Estamos en un entorno natural donde el riesgo nunca es cero"

La luna de miel de un joven alicantino se ha visto truncada por una tragedia en las Islas Maldivas. Borja, de 31 años, fue atacado por un tiburón de manera tan brutal, que en estos momentos, se debate entre la vida y la muerte en un hospital de la capital de ese archipiélago del océano Índico.

Al parecer, los recién casados estaban practicando snorkel por la zona del atolón de Gaafu Alif cuando un tiburón le pegó un enorme mordisco. Tal y como detallaron varios familiares al diario Mediterráneo de Castellón, "de un bocado, se llevó toda la carne de la rodilla hacia abajo".

Desde que llegó al hospital, los médicos determinaron que los daños irreparables en los principales vasos sanguíneos y a la isquemia prolongada de la extremidad llevaban a una amputación obligatoria.

"Esto está muy lejos de lanzarse al océano, es una actividad controlada por una compañía que tiene que responsabilizarse de este suceso"

Tal y como ha asegurado la colaboradora de Más Espejo, Rosa Belmonte, el joven "ha perdido mucha sangre". Por otro lado, Rubén Amón destaca que esto está muy lejos "de lanzarse al océano y arriesgarte a ver si un tiburón te ataca o no". Asegura que es una "actividad controlada" y por tanto, "tiene que haber responsabilidades por parte de la compañía que te da la opción de hacer estas actividades".

Judith de la Rosa es buceadora en Maldivas y detalla que "estamos en un entorno natural donde habitan animales salvajes". Por tanto, el "riesgo nunca es cero", no obstante, aunque sea "un buceo seguro", siempre hay que tener "respeto".

Por otro lado, espera que "la investigación sobre este caso" arroje luz "y aprendamos de este accidente".

Juan Madueño confiesa que es "difícil ponerse en la piel de la víctima" porque "tiene que ser terrible" ver cómo te ataca un tiburón. En contraposición, el colaborador José Peláez detalla que "el tiburón no va a cambiar su manera de ser frente al humano, pero el humano sí podría hacerlo".

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