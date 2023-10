La española agredida por un elefante en su luna de miel: "Sentía que estaba jugando al fútbol con mi cuerpo"

Elisabeth Fernández Palomares se encontraba de luna de miel en África con su pareja en lo que se prometía un viaje lleno de aventura y diversión. Cuenta que en una de las excursiones que estaban haciendo uno de los organizadores la invitó a acompañarle al alto de una montaña para ver más animales.

La joven subió a un terraplén y vio a 3 elefantes: dos grandes y uno pequeño. Uno se dirigió al grupo de personas y Elisabeth empezó a correr. Cuenta que el terreno del suelo era muy irregular y terminó tropezando y cayendo. El gran elefante se acercó a ella y la joven, muy asustada decidió tomar forma de cochinilla o bicho bola. "Me quedé en el suelo, me hice una pelota y pensé: "Por Dios que no me chafe la cabeza"".

Todavía llena de moratones y magulladuras, la joven ha hablado para los micrófonos de Espejo Público. "Pensé que sí era buena idea correr porque de todos modos el animal me iba a alcanzar en cero coma", señala. Cuando fue a ver a los animales desconocía la distancia a la que se encontraba el elefante y cuando subió a la colina y vio lo cerca que estaba fue demasiado tarde.

"Me daba patadas hacia los lados y me arrastraba por la tierra"

Recuerda que no pudo hacer nada por esquivar los golpes: "Sentía que estaba jugando al fútbol conmigo". El animal le daba patadas hacia los lados y le arrastraba por la tierra. No podía ni mirar y se sentía zarandeada por los aires. Relata que después del ataque llegó un momento en el que paró y se hizo un chequeo mental: "Pensé que no tenía nada gordo y decidí hacerme la muerta".

Elisabeth nunca olvidará su luna de miel. Asegura que su marido se ha portado muy bien con ella: "La verdad es que mi marido se ha portado muy bien y siento mucho haberle hecho asar por esto al pobre",`señala.