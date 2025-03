El testimonio de Leire, de estar a favor del aborto a activista provida: "Me arrepiento de haber abortado"

Leire se quedó embarazada a los 26 años. Decidió abortar y ahora, se arrepiente. Asegura que en su momento, convencida de su postura y siendo proabortista, creía estar haciendo lo correcto. Ahora, años más tarde, asegura que fue un error y que supone un destrozo para cualquier mujer. Leire, años después, sufrió otro aborto, esta vez involuntario. Fue entonces cuando asegura, fue consciente de lo que había hecho, y tocó fondo.

"No son clínicas"

Leire distingue entre las madres que acuden a abortar por motivos económicos y aquellas que van "forzadas". Ella misma se define como una "víctima de post-aborto". Leire no solo experimentó secuelas psicológicas, si no también físicas, asegura que a partir de un aborto "se pierden hijos", porque el útero no queda igual. Añade que en su caso, fue una "intervención violenta". Explica que las clínicas abortistas no son clínicas, porque "las mujeres no están enfermas, no van a que las curen". Añade que el aborto "te lo venden como una liberación sexual y un empoderamiento, pero es un engaño".

Autodefinida como activista provida y feminista

Aunque Leire se define como activista y feminista, se pregunta "¿cómo puede ser una decisión libre si para abortar le dicen que el camino es fácil pero si decide seguir, le dicen que se busque la vida?" Añade que "no hay libertad si estas coaccionada".

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.