La opinión de una influencer católica sobre el aborto: "Es el asesinato de una persona"

Recientemente el debate sobre el derecho al aborto y la nueva ley que regula la actuación de las organizaciones antiabortistas en las proximidades de las clínicas donde se realiza, entre otros, este tipo de procedimientos.

La influencer católica, Carla Restoy, comienza matizando su postura "a favor de la vida, más que en contra del aborto". Carla defendía que "todas las vidas son vida".

En el foco mediático está la manera de actuar de algunas asociaciones autodenominadas 'provida', religiosas gran parte de ellas, que abordan a las mujeres que acuden a los centros médicos a abortar y tratan que cambien su decisión para que lleven a término su embarazo.

"Manipulación del lenguaje"

"Yo estaba súper a favor del aborto hasta que empecé a pensar y vi la verdad de lo que era", afirmaba la influencer, que pasaba a denunciar lo que bajo su punto de vista sería "una constante manipulación del lenguaje" cuando se habla de los derechos, "cuando tampoco entendemos muy bien qué es exactamente un derecho", afirmaba sin explicarlo.

Cuando se lleva a cabo una interrupción voluntaria del embarazo, la mujer exponía el confuso concepto de que el aborto "no es una interrupción y no es voluntaria". Al entender de Carla, la mujer que decide abortar "no está coaccionada por esas personas que le están ofreciendo la información verídica y real de lo que está sucediendo, sino por la propia situación durísima que están viviendo", defendía con esas palabras la presencia de los grupos frente e las clínicas.

"Es un asesinato de un embrión"

Continuaba Carla lanzando una pregunta que ella misma respondía: "¿Alguien puede levantar la mano y decir que esto no es una vida? Nadie."

Argumentaba que "todos los manuales de biología dicen que eso es una vida humana" y atribuía la idea a la evolución de "las sociedades a lo largo de la historia".

"Las manos a la cabeza"

La joven se iba animando según avanzaba en su discurso y llegaba a hacer unas polémicas comparaciones, que causaban inmediatas reacciones de sobresalto en los participantes en ese tramo del programa: "Como los esclavos o los judíos en el caso del holocausto. Yo creo que en un futuro nos pondremos las manos en la cabeza porque no es que estemos defendiendo a la mujer sino que estamos haciendo una violencia contra ella".

"La humanidad va humanizándose"

Ante lo que acababa de escuchar el periodista Rubén Amón, este interrumpía la disertación de la joven para sugerirle que no mencionara el holocausto "en vano". También aprovechaba para preguntar a Carla su opinión a cerca de la tipificación que debería tener en el código penal lo que la joven entendería como arrebatar una vida humana.

La influencer no entraba en mayor detalle pero afirmaba entonces: "El asesinato de un embrión es como tal, el asesinato de una persona, de un ser humano, de una vida".