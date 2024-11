Los testigos del derrumbe del colegio de Massanassa, por la DANA, incrédulos: "Militares jovencitos salían chillando y llorando"

Ángeles y Álex son representantes de la Asociación de Madres y Padres (AMPA) del Colegio Lluís Vives de Massanassa. La mañana de este lunes valoraban en Espejo Público lo ocurrido, así como la situación del centro educativo de la provincia de Valencia, después de verse enormemente dañado por los efectos de la DANA del pasado 29 de octubre.

Álex se encontraba en las proximidades del colegio cuando esta última tragedia ocurría. Un gran estruendo sorprendió tanto a los vecinos como a quienes participaban en las labores de limpieza y desescombro, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, operarios y voluntarios.

Militares evacuados

Nada más suceder el colapso de uno de los techos exteriores, los militares desplegados en el lugar eran evacuados ante la incertidumbre a que se produjeran nuevos derrumbes.

Pese a la rapidez con que Álex asegura que actuaron los equipos de emergencias, no se pudo hacer nada por salvar la vida del operario. Los bomberos trataban de localizar al trabajador sepultado. No tardaban en hacerlo, pero no pudieron rescatarle con vida.

"Ahí no tenía que haber nadie"

Varios de ellos no podía ocultar sus emociones. Uno arrojaba con rabia una pala al suelo mientras otros "militares jovencitos, de 20 años, salían chillando y llorando", añadía una de las testigos añadía otra testigo presencial. El testimonio de esta otra testigo resulta sorprendente: "Ese colegio está para derrumbarlo, ahí no tenía que haber nadie. Lo que no sé es porqué no estaba precintado y quién les ha dicho que entraran".

"Sabíamos que no se podía acceder"

Actualmente se tratan de explicar los motivos por los que había gente en el lugar, dado que había activa una alerta roja por derrumbe por la que se prohibía el acceso a las instalaciones: "Desde el Ayuntamiento estamos bien informados de que es un punto rojo y no se debe acceder. Han venido arquitectos y la propuesta que hicieron es de derribo".

"Niños por dentro"

La misma tarde del fatal derrumbe, otra testigo afirmaba que después de lo ocurrido observó a 3 menores que habían accedido a las instalaciones, a quienes alertó: "Les llamé la atención y les dije que eso tenía peligro de derrumbe, que salieran de ahí".

También coincidía su testimonio con el del resto. No saba crédito a que dado el estado del colegio se trabajara dentro del recinto: "¿Cómo va a estar alguien limpiando allí? ¡¿Para qué vas limpiar?! ¡Derrúmbalo y ya está!".

La rabia de los vecinos

La nueva tragedia después de la que originaron las lluvias de la DANA, hacía que también con mucha rapidez acudieran a la zona la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, así como la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y portavoz del Consell, Susana Camarero.

El recibimiento que tuvieron ambas representantes políticas no fue ni mucho menos caluroso. Ambas fueron increpadas y recibieron descalificaciones de muchos de los presentes, que descargaban su ira contra ellas. Los ánimos de una gran parte de la ciudadanía siguen bastante caldeados después de la gestión política de la catástrofe.

