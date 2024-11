Madres, padres y alumnos se quejan en Paiporta porque los colegios siguen cerrados 3 semanas tras la DANA: "Están en casa y están mal"

La instalaciones del Colegio de Educación Infantil y Primaria L'Horta de Paiporta permanecen clausuradas debido al estado que presentan, de total devastación. Más de tres semanas después de la catástrofe que causaron las lluvias torrenciales que dejaba la DANA, aún hay 8 centros educativos cerrados por el mismo motivo en esta localidad de Valencia, que se convertía en la 'zona cero' de la tragedia. Cientos de alumnos que han perdido ya semanas días de clase.

La periodista de Antena 3, Desirée Hernández, era testigo de lo arrasado que sigue a día de hoy este Colegio Público. Desde Paiporta hablaba también con varias madres de alumnos de este centro, que trasladaban su indignación de una situación que se alarga, a su entender, demasiado.

Ester, Naiara y Mónica acudieron el miércoles a una protesta por la tardanza en reabrir los centros, con todos los inconvenientes que les supone. Mónica advertía que en el caso del CEIP L'Horta, este centro no volverá a abrir sus puertas debido a los destrozos.

"Conselleria: ¡a tope con los colegios"

"Éste no está habitable y no se va a volver a habitar"

La primera de estas mujeres, Mónica, ponía de manifiesto que la situación es insostenible y pedía por favor que se lleven a cabo las acciones necesarias para que los niños puedan volver a las clases. Hacía una solicitud directamente a la Conselleria de Educación para que se pusiera las pilas en la rehabilitación de los centros. A su juicio las autoridades han tardado en comenzar las tareas que todo el mundo en sus casas sabía que tendrían que afrontar tras la riada.

Naiara, es madre de 3 niños que están en casa desde el pasado 29 de octubre. No se cree las fechas dadas por las autoridades. Según ellos el día 25 podrán reabrir los centros. Sin embargo la madre de una familia numerosa lo ve difícil: "Aquí hay pilas de coches. Está insalubre".

"Queremos que abran el colegio, pero con las condiciones que tienen que ser. Que los niños vayan seguros al colegio", aseguraba Naiara.

"¡No están en casa de vacaciones!"

Ester, la tercera de las madres, de dos niños, también definía la situación como insostenible y explicaba cómo llevarían cientos de niños desde finales del mes pasado.

"Están en casa con sus padres, que lo mínimo que nos ha pasado es que hemos perdido el coche", recordaba que otras muchas personas han perdido por completo sus casas e incluso a uno o varios familiares. Terminaba por expresar, visiblemente indignada, que "todos esos niños que están en casa, están mal. Y estamos todos mal. No pueden ni salir al parque".

Agradecía la vital labor de tantos voluntarios, pero remarcando que han sido ellos y no ningún empleado público quienes han limpiado una plaza y un parque.

"Necesitamos ayuda, ayuda de verdad"

"Que se pongan ya las pilas"

Denunciaba la ausencia de los organismos e instituciones acusando que ni siquiera: "No es que no hayan llegado, es que no están haciendo nada".

Reclamaba ayuda efectiva y maquinaria especializada para acelerar la reapertura de los centros educativos. Y es que muchos niños están quedándose en unas viviendas que necesitan reformas urgentes por humedad que puede llegara implicar serios riesgos para la salud.

