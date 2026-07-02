Terremoto en la Agencia Tributaria por varias dimisiones en cadena tras personarse en el 'caso Zapatero': "Produce una sensación de desasosiego"

La Agencia Tributaria vive días convulsos. Su directora general Soledad Fernández ha pedido su relevo tras 4 años en el cargo. Precisamente, prevén su sustitución después de que ella ya hiciese pública su solicitud de relevo. Además, otros dos directores de área, subordinados de Fernández, han solicitado dejar sus puestos a la cúpula del Ministerio de Hacienda, según confirman fuentes internas.

Todo esto se produce en plena investigación del 'caso Zapatero' y la eventual investigación tributaria que se pudiera derivar de las joyas encontradas por la UDEF en el registro de la oficina de la calle Ferraz del expresidente del Gobierno y cuyo valor estimado pudiera dar lugar a la imputación de un delito fiscal.

"Me llama la atención que las dimisiones se hayan producido horas después de esta reunión"

, inspector de Hacienda, reconoce que hay cierta extrañeza en el organismo por estas dimisiones. Cuenta que el pasado martes por la tardede Cataluña relativa a la nueva financiación autonómica. Destaca que esta fue la única reunión que salió con acuerdo aunque hay algunas cuestiones de este modelo que afectan de lleno a la Agencia Tributaria. "Cataluña pretende gestionar la totalidad del IRPF que es el principal impuesto del sistema tributario".

Desde el propio ministerio hay un proyecto de compartir en red las funciones de la Agencia Tributaria. Le ha llamado la atención que esta sucesión de anuncios de salida se haya producido horas después de esta reunión. Le llama la atención que esta sucesión de anuncios de salida se haya producido horas después de esta reunión.

"Hay una sensación de no saber muy bien hacia donde se va"

Señala De la Torre que cuando se producen estas dimisiones "hay una sensación de desasosiego y de no saber muy bien hacia dónde se va". Entiende que es lógico que cuando cambia el ministro de Hacienda se produzcan reajustes en el equipo pero incide en que "han pasado 3 meses y todo se precipita el día 1 de julio". En estos momentos siguen pendientes de que haya una explicación a la plantilla.

Hacienda ha decidido personarse de oficio en la investigación de las joyas de Zapatero. Señala que es un caso importante por cuantía y también institucionalmente. Destaca que no debemos asumir que ZP sea culpable simplemente asumir que los intereses públicos pueden haber salido perjudicados e intentar defenderlos en función de las pruebas del caso. "Hay que trasladar el mensaje de que Hacienda somos todos o deberíamos serlo".

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