Renuncia la directora de la Agencia Tributaria tras cuatro años al frente y en plena crisis por el caso 'Plus Ultra'

El Ministerio de Hacienda prevé sustituir próximamente a la directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, que tras cuatro años en el cargo ha pedido su relevo. Precisamente, prevén su sustitución después de que ella ya hiciese pública su solicitud de relevo.

Fuentes de Hacienda han confirmado que Soledad Fernández pidió hace meses su relevo, aunque se acordó que cualquier cambio se produciría una vez finalizada la campaña de la renta, la cual acabó el martes, al tiempo que niegan que se haya producido ninguna dimisión ni crisis en la Agencia.

Hacienda añade que el relevo se produce una vez que se consideran cumplidos o ultimados todos los elementos clave del plan estratégico 2024-2027, que contemplaba desde la implementación de un nuevo modelo de información y asistencia al impulso de un modelo preventivo para facilitar el cumplimiento voluntario o dedicar más efectivas a las formas más graves de fraude fiscal.

La salida de Soledad Fernández coincidirá con la marcha de los directores de Recaudación y de Inspección Financiera y Tributaria, que han concursado hace unos meses a plazas de consejeros de Finanzas en distintas embajadas, un proceso que aún no se ha resulto, por lo que aún siguen en sus puestos.

Todo esto llega en un momento en que, según Hacienda, se consideran cumplidos o ultimados los elementos clave del plan estratégico que se puso en marcha en el primer tramo de su etapa al frente de la Agencia Tributaria.

En el puesto desde 2022

Soledad Fernández se puso al frente de la Agencia Tributaria en junio de 2022, momento en que fue nombrada directora general en sustitución de Jesús Gascón que pasó a ocupar desde entonces el puesto de secretario de Estado de Hacienda.

Nacida en Madrid, Fernández es Licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas-ICADE e inspectora de Hacienda del Estado.

Cuenta con una amplia trayectoria en materia de gestión dentro de la Agencia Tributaria, ya que desde el 2 de julio de 2018 fue delegada especial de la AEAT en Madrid. También ha sido presidenta del Tribunal-Económico Administrativo Central, directora del Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT, directora de la Escuela de Hacienda Pública, directora en España de la Campaña EURO 2022 del Banco Central Europeo y subdirectora de Información y Asistencia al Contribuyente en el Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Tributaria.

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