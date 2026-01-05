Noticias de Venezuela de hoy 5 enero: La última hora de la situación en el país tras el ataque de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro

En las últimas horas, la situación política y judicial en Venezuela ha cambiado por completo tras la captura del presidente Nicolás Maduro en una operación estadounidense y su posterior traslado a Estados Unidos. El mandatario fue detenido el pasado sábado y llevado por la fuerza a Nueva York, donde permanece bajo custodia federal. Su arresto ha provocado una fuerte reacción tanto dentro del país como en el ámbito internacional, mientras el poder en Caracas se reorganiza para garantizar la continuidad institucional.

Durante la madrugada, Maduro y su esposa, Cilia Flores, han pasado su primera noche detenidos en la cárcel federal de Brooklyn, un centro penitenciario de máxima seguridad conocido por sus duras condiciones. Ambos han permanecido separados y custodiados por autoridades federales. El presidente venezolano se enfrenta a cargos por narcoterrorismo y posesión de armas.

En paralelo, en Venezuela, las Fuerzas Armadas han salido al paso del vacío de poder generado tras la captura del jefe del Estado. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró en una comparecencia pública que el país mantiene la estabilidad institucional y que el orden constitucional sigue vigente.

¿Qué ocurre hoy 5 de enero en Venezuela?

Este lunes 5 de enero se presenta como una jornada de gran importancia tanto en Caracas como en Nueva York. En Venezuela, Delcy Rodríguez será juramentada a las 8:00 de la mañana (hora local) como presidenta en funciones. La vicepresidenta emitió este domingo un mensaje en el que llamó a la conciliación y al diálogo internacional.

El Tribunal Supremo ha avalado además la declaración del estado de conmoción exterior y ha designado oficialmente a Rodríguez para asumir “todas las atribuciones, deberes y facultades” de la Jefatura del Estado. Desde el estamento militar se ha reiterado el apoyo pleno a este decreto, insistiendo en que las Fuerzas Armadas seguirán desplegando todas sus capacidades para preservar el orden interno.

“El Gobierno bolivariano garantizará la gobernabilidad del país”, afirmó Padrino, quien insistió en que “la patria continúa” pese a la detención del presidente.

En su declaración, Rodríguez se dirigió directamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmando que “nuestra gente y nuestra región merecen paz y diálogo, no guerra”. Un mensaje que llega mientras Washington mantiene la presión sobre el nuevo liderazgo venezolano.

Desde Estados Unidos, Trump endureció su discurso y lanzó una advertencia directa a Delcy Rodríguez, asegurando que, si no cumple con las exigencias de su Gobierno, podría “pagar un precio muy alto”, incluso mayor que el afrontado por Nicolás Maduro.

Maduro comparece ante un juez en Nueva York

Mientras tanto, en Nueva York, está prevista para las 12:00 del mediodía (hora local) la primera comparecencia judicial de Nicolás Maduro ante un tribunal federal. A las puertas del juzgado, decenas de personas se han concentrado para exigir su liberación, en un ambiente de máxima expectación mediática y fuertes medidas de seguridad.

Aunque el presidente venezolano permanece detenido en Estados Unidos, sus colaboradores más cercanos continúan al frente del poder en Caracas, al menos por el momento.

La ONU se reunirá este lunes

Caracas ya había solicitado formalmente la convocatoria de una sesión de urgencia del Consejo de Seguridad para abordar la "agresión criminal" de Estados Unidos. Otros países como Irán y Colombia también habían pedido la celebración esta reunión.

Por ello, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha informado de la solicitud por parte su país, que comenzó su mandato como miembro del Consejo hace apenas tres días.

La reunión tendrá lugar a las 10.00 horas (hora local de Nueva York) bajo el título de 'Amenazas a la paz y a la seguridad internacionales', según indica el programa del Consejo de Seguridad de la ONU en su página web.

Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha condenado la operación militar ejecutada por Estados Unidos contra Venezuela y ha sostenido que supone un "precedente peligroso".