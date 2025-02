El tenso debate entre Arantxa Tirado y Andrés Villavicencio por Trump y Venezuela: "No doy la mano a personas que defienden la ultraderecha"

La politóloga y experta en Latinoamérica Arantxa Tirado y el exiliado y abogado Andrés Villavicencio, dos personas con dos puntos de vista totalmente opuestos, se ven las caras por primera vez en el plató de Espejo Público para hablar sobre Venezuela y Donald Trump. Recordemos que ambos han tenido varios encontronazos tanto dentro y como fuera de este programa, tal y como se puede ver en sus redes sociales. "En Espejo Público tuve la oportunidad de desmontar el relato falso, que algunos defienden desde el privilegio de no padecer nuestras desgracias", se puede leer en la cuenta de 'X' de Andrés.

Ambos afirman que aún no han encontrado un punto de inflexión. Andrés, según Arantxa, "se ubica en la derecha ultra venezolana" y "que defiende a Israel", algo que a la politóloga le parece "gracioso".

Arantxa Tirado: "Tuve muchos mensajes de amenazas e insultos"

La foto entre la colaboradora y Nicolás Maduro es de hace unos años, pero ha provocado críticas de los "haters" en las redes sociales. Hay quienes insinúan que sus intereses en Venezuela van más allá de los académicos. La politóloga quiere dejar claro que "después de la intervención en el programa", tuvo muchos "mensajes de amenazas e insultos, por parte de personas que defienden la postura de Andrés" y que ha tenido que aguantar "por su posición política y académica" que se haya publicado meses que a ella le "pagaba la embajada de Venezuela en España", algo que desmiente.

Por otro lado, Venezuela está teniendo una posición importante en la agenda de Trump. ¿Qué papel juega Trump en Venezuela? Hay incertidumbre después del acuerdo entre Trump y Maduro después de que Venezuela acepte acoger a los deportados de Estados Unidos. "Eso expresamente así no se ha dicho", comienza el abogado. "La suspensión del TPS, Estatuto de Protección Oficial, era una medida que permitía a los venezolanos estar de forma regular y temporal que se está perdiendo por culpa del tren de Aragua.", continúa.

Tal y como explica Andrés "hubo una mega obra, el ferrocarril de la autopista regional del centro, donde se gastaron más de 6000 millones de dólares. Se lo robaron, jamás inauguraron la obra." Además, sostiene que un "sindicato comenzó a hacer actividades ilícitas y se terminó convirtiendo en una mega banda criminal".

Un debate sin fin

Andrés defiende que, según el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Contraloría general de Venezuela, María Corina "no se le permitió ir a juicio, tener acceso al expediente", entre otras cosas. Un debate que no ha tenido punto de inflexión y ha terminado peor de lo empezó. "Yo no doy la mano a personas que defienden a la ultraderecha", concluye la profesora.

