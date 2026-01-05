Margallo, sobre la situación de Venezuela: "El 78% de la población que se ha quedado allí está por debajo del umbral de la pobreza"

El exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo ha realizado un análisis crítico del actual escenario internacional y de la política exterior española durante una entrevista concedida al programa Espejo Público, presentado por Susanna Griso. En su intervención, Margallo abordó la reciente actuación de Estados Unidos, la situación política en Venezuela y el posicionamiento del Gobierno español en el ámbito iberoamericano.

Durante la entrevista, el exjefe de la diplomacia española afirmó que la operación impulsada por Donald Trump vulnera el derecho internacional. "Trump no está respetando el derecho internacional con esta operación. Este es el último ataúd en el clavo del orden internacional", sostuvo, al tiempo que situó este episodio como un golpe final a los principios establecidos tras la Segunda Guerra Mundial. Según explicó, ese orden se asentó en San Francisco sobre pilares como la soberanía territorial, principios que, a su juicio, se están erosionando.

Venezuela y la legitimidad del poder

No obstante, Margallo introdujo un matiz al señalar que la comunidad internacional lleva tiempo ignorando el derecho internacional en otros contextos, en especial en Venezuela. En este punto, aseguró que Nicolás Maduro "robó claramente las elecciones presidenciales", algo que, según dijo, fue reconocido por "toda la comunidad incluida el gobierno español". A partir de ahí, sostuvo que Maduro "carece de legitimidad de origen y ejercicio" y, por tanto, no puede ser considerado un jefe de Estado legítimo.

El exministro insistió en que la falta de legitimidad no se limita al origen del poder, sino también a su ejercicio. En ese sentido, subrayó que los servidores públicos deben actuar por el bienestar de su país y de su población, algo que, según describió, no ocurre en Venezuela. Margallo aportó datos para respaldar su afirmación: "El 78% de la población venezolana que se ha quedado allí está por debajo del umbral de la pobreza", existen "900 presos políticos" y "9 millones de venezolanos de una población total de 28 millones" han abandonado el país por razones políticas.

Pese a este diagnóstico, el exministro matizó que, aun negando la legitimidad de Maduro, la entrada en un territorio extranjero para la "extracción de un delincuente" sigue siendo contraria al derecho internacional, una idea que reiteró durante la conversación.

Críticas a la política exterior española

Margallo también se refirió al manifiesto firmado por España junto a otros países iberoamericanos. En su análisis, sostuvo que desde la moción de censura la política exterior española está "al servicio de la permanencia en el poder de Pedro Sánchez". Según explicó, el Ejecutivo lanza mensajes "muy tibios", que posteriormente corrige para alinearse con socios parlamentarios y con regímenes iberoamericanos que, en su opinión, no destacan por su respeto a los derechos y libertades fundamentales.

El exministro calificó este enfoque de "oportunismo realmente deleznable" y advirtió de que el oportunismo en política exterior resulta "gravísimo" porque genera desconfianza tanto entre socios como entre adversarios.

También expresó su preocupación por la emisión de declaraciones contradictorias y recordó que nunca ha visto, por parte de los socios del Gobierno, una condena tajante de la invasión de Ucrania iniciada en 2014, cuando Rusia se anexionó Crimea y activó el conflicto en el Donbás.

Margallo también defendió como pasos necesarios la "liberación de los presos políticos" en Venezuela y, de forma paralela, el levantamiento de todas las acusaciones contra los venezolanos que han tenido que exiliarse por motivos políticos. A su juicio, estas medidas resultarían imprescindibles para cualquier avance real en la situación del país.

