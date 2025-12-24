DNIs y pasaportes falsos “a golpe de click”: así operaba la red que investiga la Policía

Los documentos se ofrecían principalmente a jóvenes que buscaban acceder a discotecas y locales nocturnos siendo menores de edad, especialmente en la capital.

La investigación ya ha derivado en 50 adolescentes imputados y ha puesto bajo la lupa a varias discotecas de Madrid, que están siendo investigadas por permitir presuntamente el acceso con documentación falsa.

"Se supone que yo era de Londres"

Uno de los testimonios recogidos por Más Espejo relata cómo se realizaba el proceso sin apenas controles: “A través de un contacto de un amigo me hicieron un DNI. Tuve que dar un nombre falso, una fecha falsa, hasta mi nacionalidad era de otro sitio. Se supone que yo era de Londres”.

El fenómeno, según relatan los jóvenes, estaba completamente normalizado en algunos entornos escolares: “Recuerdo que varias amigas de mi grupo falsificaron su DNI para poder entrar a discotecas siendo menores”.

La permisividad en los accesos a los locales es otro de los aspectos que ahora se investiga: “Yo creo que los puertas de la discotecas se daban cuenta de que eran falsos pero las dejaban entrar igualmente”.

La facilidad con la que se conseguían estos documentos resulta especialmente llamativa. “Mucha gente de la época lo hacía. Era muy fácil. Enviabas tus datos por WhatsApp y te lo hacían. Podías recibirlo en tu casa o quedar con la persona para que te lo diese”.

Precios, engaños y DNIs extranjeros

Aunque algunos jóvenes pagaban entre 70 y 90 euros, la investigación policial eleva ahora el precio real de estos documentos hasta los 300 o 400 euros. Pero no todos los que intentaron saltarse la ley lo consiguieron. También hubo estafas:

“A algunos amigos míos les timaron. Pagaron 100 euros y la persona dejó de contestar por WhatsApp”.

Para evitar sospechas en los controles de acceso a los locales, muchos documentos no eran españoles: "A amigas mías les daban pasaportes de Colombia u otros países latinoamericanos, para evitar que los puertas de las discotecas los reconociesen”.

Discotecas bajo investigación

La investigación se centra ahora no solo en quienes fabricaban y compraban estos documentos, sino también en los locales que presuntamente miraban hacia otro lado. Las autoridades tratan de esclarecer si existía complicidad o negligencia sistemática por parte de los porteros en la puerta de acceso.

