Cristina Dexeus, crítica con Pedro Sánchez por su 'absolución' al fiscal general: "¿Va a haber una deslegitimación del Tribunal Supremo?"

La portavoz de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus, ha defendido la independencia judicial frente a las declaraciones del presidente del Gobierno. Antes de que el juicio contra el Fiscal General quede visto para sentencia, Pedro Sánchez ha afirmado con contundencia la inocencia de Álvaro García Ortiz.

Cristina Dexeus, sobre Pedro Sánchez y el fiscal general

Andrés Pantoja
Publicado:

Tras dos semanas de juicio en el Tribunal Supremo el proceso conta el Fiscal General quedará visto para sentencia. Sin embargo Pedro Sánchez ya habría dictado la suya propia en pleno ecuador de la causa, que dirimirá si Álvaro García Ortiz fue el responsable de la filtración de un correo con datos personales de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, en su juicio por presuntos delitos fiscales.

Neutralidad democrática

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular y por ende líder de la oposición, denunciaba como inéditas las manifestaciones de Pedro Sánchez, considerándolas poco menos que interferencias en el proceso judicial del Tribunal Supremo.

Cristina Dexeus, portavoz de la Asociación de Fiscales (AF) rechazaba de plano en primer lugar que el presidente del Gobierno afirme de forma categórica que el fiscal general del Estado es inocente de los cargos que se le imputan.

Hacía un alegato en favor de la separación de poderes que dicta la Constitución, por el bien de un sistema democrático saludable: "Las instituciones en democracia deben ser neutrales e imparciales".

Hay quien advierte un allanamiento del camino, por parte de Sánchez, a un hipotético indulto del Ejecutivo a Álvaro García Ortiz en caso de una sentencia condenatoria.

Dexeus, con una dilatada carrera en la Fiscalía, pedía que una escrupulosa cautela a los actores políticos, y por encima de todo un respeto a las decisiones de los órganos judiciales - comentarios que apuntarían a Pedro Sánchez -.

"Hay que respetar y acatar las resoluciones y no adelantar fallos", sentenciaba Crisitna Dexeus, que por último lanzaba dos preguntas al aire que ilustran la relevancia de las injerencias en la justicia tan habituales hoy desde la política.





