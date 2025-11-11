Carlos Alsina habla de Carlos Mazón con mensaje al fiscal general: "Quiero pensar que no va a borrar sus Whatsapp"

Carlos Mazón pedía de forma voluntaria comparecer en la comisión de investigación de la DANA que se celebra en el Parlamento autonómico. El periodista Carlos Alsina entiende que el político valenciano tiene ante sí "una nueva oportunidad", tras su dimisión, para aclarar cuál fue su tan cuestionado papel el día que la Comunidad Valenciana sufría los efectos de la DANA que causó la peor tragedia de toda su historia.

Valor informativo y judicial

La reciente declaración en el juicio de la DANA de la periodista Maribel Vilaplana, con quien estuvo reunido Mazón durante horas mientras el nivel de las aguas no dejaba de subir en diversos municipios de Valencia, no ha despejado todas las dudas que se pretendía.

Por ello el periodista entiende que los mensajes y conversaciones telefónicas del presidente dimitido tienen un gran valor periodístico, pero por encima de todo legal:

"Quiero pensar que Carlos Mazón no va a borrar todos sus WhatsApp, sabiendo que puede haber una investigación que le afecte", expresaba Alsina.

Afirmaba Susanna Griso que Vilaplana ha borrado los mensajes de esos días, de la misma manera que el fiscal general del Estado hizo con los suyos relacionados con su juicio en el Tribunal Supremo por presunta revelación de secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso.

Se tomaba con ironía Carlos los asuntos de eliminación de los que pueden ser pruebas: "En el caso que borrase todos los WhatsApp, entonces supongo que el presidente Sánchez saldría a decir: 'Es inocente porque no hay pruebas que le incriminen'. Cuidado, puede haber información muy interesante".

Filtraciones: ¿Injerencias, 'lawfare'?

Después de esa alusión al juicio en el TS contra el fiscal general, no dejaba pasar Carlos Alsina la oportunidad de pronunciarse al respecto de la 'sentencia absolutoria' que emitía Pedro Sánchez el pasado fin de semana, cuando la causa se encuentra a la mitad.

Al periodista le sorprende más la falta de voluntad en encontrar al culpable de la filtración, que la opinión sobre la inocencia del FG tan rotunda de Pedro Sánchez: "De Fiscalía no ha habido nunca ningún interés".

