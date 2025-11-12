Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

Juicio fiscal general

El fiscal general reiterará su inocencia en el Supremo por la presunta filtración contra el novio de Ayuso

La declaración de García Ortiz como acusado está prevista para la tarde, después de que declaren hasta 11 agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Fiscal general del Estado

El fiscal general del Estado toma la palabra hoy | EFE

Publicidad

Ángela Clemente
Actualizado:
Publicado:

Este miércoles, y tras cuatro jornadas escuchando sentado junto sus abogados lo que iba sucediendo en el juicio en el que está acusado de revelación de secretos, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, toma la palabra para negar que filtrase el correo sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

En la que hasta el momento ha sido su única intervención, el primer día del juicio, ya lo hizo. "No", respondió cuando el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo le preguntó si se consideraba responsable de los delitos que se le imputan.

De hecho, lo repitió en varias ocasiones: "Rotundamente no", dijo meses antes, en enero, cuando declaró ante el juez instructor y negó haber filtrado o haber ordenado divulgar información reservada de la causa por fraude a Hacienda a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

García Ortiz declara como acusado

García Ortiz declara este miércoles como acusado. Está previsto que sea por la tarde, después de que declaren hasta 11 agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

En esta jornada se escucharán los pormenores del registro inédito que el 30 de octubre de 2024 la UCO llevó a cabo en los despachos de García Ortiz y de la fiscal jefe provincial, a quien el Supremo dejó 'in extremis' fuera del juicio.

Los interrogatorios a los agentes darán paso a la declaración del fiscal general, quien afronta peticiones de entre cuatro y seis años de cárcel y hasta 12 de inhabilitación por parte de las acusaciones populares y la particular que ejerce la pareja de la presidenta madrileña.

El borrado de sus dispositivos

Lo más probable es que sea preguntado por el borrado de sus dispositivos y de su cuenta de correo, algo que el fiscal general justificó en las amenazas que recibía.

Son aspectos que el juez instructor tomó como indicios, pero García Ortiz dejó claro que borra "absolutamente todo" y "de manera regular" porque su teléfono alberga datos "ultrasensibles" que pueden afectar a la seguridad del Estado, y lo hace por "imposición legal".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

El decano del Colegio de la Abogacía considera de "inusitada gravedad" la nota ordenada por García Ortiz

El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón

Publicidad

España

Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados

Pedro Sánchez comparece en el Congreso, streaming en directo

Fiscal general del Estado

El fiscal general reiterará su inocencia en el Supremo por la presunta filtración contra el novio de Ayuso

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska

La Eurocámara acusa a Interior de obstrucción en el caso Barbate donde murieron dos guardias civiles tras ser embestidos por una narcolancha

Los Reyes, junto al presidente de la República Popular China, Xi Jinping, y la primera dama, Peng Liyuan, en Zhongnanhai
Viaje de Estado

Los reyes Felipe y Letizia comparten cena con Xi Jinping y su esposa antes de la jornada clave de su visita de Estado a China

Leire Díez en el Senado
LEIRE DÍEZ

Los audios de Leire Díez con el fiscal Stampa: "Yo soy la persona que ha puesto el PSOE"

Amama
Cribados cáncer

Amama ya ha puesto 25 denuncias contra la Junta de Andalucía por la gestión de los cribados y anuncia doscientas más

La asociación eleva a 4.000 las afectadas y anuncia nuevas acciones; la Junta niega ocultación y defiende su gestión del programa de mamografías

Mazón asegura que no retrasó el ES-Alert el día de la dana ni nadie le "pidió permiso" para enviarlo
DANA

Carlos Mazón: "Mi persona sigue siendo la gran excusa política para tapar las causas de la DANA"

El todavía presidente en funciones de la Generalitat Valenciana se ha defendido, asegurando que él ya ha asumido su responsabilidad política, y que ahora le corresponde al Gobierno de Pedro Sánchez explicar su inacción.

Pérez Llorca asegura que priorizará "las necesidades de los valencianos" en las negociaciones para sustituir a Mazón

Feijóo propone a Juan Francisco Pérez Llorca como candidato del PP para sustituir a Mazón

Pilar Alegría

El Gobierno niega que haya una "intromisión" de Sánchez en su defensa al fiscal general

Miguel Tellado, portavoz del PP

Tellado confirma que Feijóo anunciará "muy rápido" al sucesor de Carlos Mazón

Publicidad