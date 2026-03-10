Guerra en Irán
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Irán responde a Trump y dice que son ellos quienes determinan "el fin de la guerra"
Sigue en directo online la última hora de la guerra en Irán, tras las últimas palabras de Donald Trump en las que indica que la ofensiva está "prácticamente terminada".
La guerra en Irán cumple ya once días y aunque los políticos llevan la ofensiva en los medios de comunicación, en el campo de batalla los bombardeos no cesan. En Teherán los ataques han vuelto a provocar incendios por toda la ciudad. Por su parte, Irán sigue atacando a países vecinos. Una mujer ha muerto en un hotel de Bahréin a causa de la explosión de un dron.
Los vaivenes de Donald Trump marcan el guión de la ofensiva y tras sus últimas palabras se han evidenciado ya las consecuencias. Después de decir hace solo unos días que el conflicto se prolongaría más semanas, ahora el presidente estadounidense dice que la ofensiva está "prácticamente terminada", eso sí avanza que "irán más allá". Esta perspectiva no es compartida por la Guardia Revolucionaria iraní que ya ha contestado a Trump y lo acusa de mentir.
"Estamos dispuestos a expandir la guerra; la seguridad será para todos o la inseguridad para todos. Somos nosotros quienes determinamos el fin de la guerra", asegura Irán. El régimen parece haber dado donde más duele al presidente estadounidense, en el bolsillo. Su amenaza de bloquear el flujo del petróleo parece haber asustado a Trump y haber desencadenado sus últimas reacciones. Eso sí, en tono de amenaza: "Si Irán hace algo que detiene el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, será golpeado por Estados Unidos VEINTE VECES MÁS FUERTE de lo que ha sido hasta ahora", afirmó Trump en su cuenta de Truth Social. Y añade: "Muerte, fuego y furia reinarán sobre ellos, pero espero y rezo que eso no suceda".
Los mercados parecen haber acogido como 'agua de mayo' las palabras de Trump. Los precios del petróleo retrocedían la escalada tras alcanzar un máximo de 119 dólares por barril el lunes. Hay analistas que predicen que el petróleo crudo podría cotizar en un amplio rango de entre 75 y 105 dólares en las próximas sesiones. Las bolsas asiáticas también se muestran optimistas. El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, repuntó más del 5% a la apertura de este martes, después de que Wall Street cerrara en verde la víspera. Transcurrida la primera media hora de negociación, el indicador subía un 5,55 %, o 291,71 puntos, hasta los 5.543,58 enteros.
Los países del G7 afirmaron el lunes estar preparados para implementar las "medidas necesarias" en respuesta al aumento de los precios mundiales del petróleo, pero no se comprometieron a liberar reservas de emergencia. En el caso de España el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, dijo que el Gobierno está listo para tomar medidas frente a este golpe en función de cómo evolucione la situación. Cuerpo subrayó que el encarecimiento de los combustibles tiene efectos "especialmente importantes" para los sectores del transporte, agricultura y pesca, pero también podría repercutir en una "subida de costes" para otros productos que se traslade de manera "significativa" a la tasa de inflación del mes de marzo.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: El comandante del Cuartel General Central de Khatam al-Anbiya responde
El comandante del Cuartel General Central de Khatam al-Anbiya responde a Estados Unidos e Israel, "se creen que pueden iniciar y acabar una guerra contra nosotros cuando les plazca, deben arrepentirse de lo que han hecho".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Teresa Ribera avisa a Von der Leyen "corresponde al Consejo Europeo fijar posición"
La vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, ha admitido que discrepa con Úrsula Von der Leyen y asegura que "la forma en la que se expresó" no fue acertada. Ribera ha expresado que "corresponde al Consejo Europeo fijar posición" en una reunión que se celebrará la semana que viene.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Un bombardeo de Estados Unidos e Israel mata a cinco personas en el oeste de Irán
Un bombardeo israelí o estadounidense ha matado a cinco personas y dejado a varios heridos en el oeste de Irán. Se trata de un bombardeo que ha alcanzado un edificio de viviendas en la ciudad de Arak, según la agencia semioficial iraní ISNA.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Aramco advierte de "consecuencias catastróficas" para el petróleo
Aramco de Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo, ha señalado hoy que habría "consecuencias catastróficas" para los mercadospetroleros mundiales en caso de que la guerra con Irán continúe interrumpiendo el transporte marítimo en el Estrecho de Ormuz .
La interrupción no solo ha hecho daño en los sectores de transporte marítimo y de seguros, sino que también promete tener drásticos efectos dominó en la aviación, la agricultura, la automoción y otras industrias, ha señalado el director ejecutivo de Aramco, Amin Nasser, a los periodistas en una conferencia de ganancias.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: La selección femenina iraní se dirige al aeropuerto tras el asilo de Australia a 5 jugadoras
Un autobús con integrantes de la selección femenina de fútbol de Irán ha salido hoy de un hotel de la ciudad australiana de Gold Coast (noreste) bajo fuerte escolta policial en dirección hacia el aeropuerto local, en medio de tensión tras la concesión de asilo en Australia a cinco jugadoras.
El vehículo abandonó el complejo Royal Pines Resort, donde se alojaban las jugadoras, poco después de las 13:00 hora local (03:00 GMT), según pudo constatar la cadena pública australiana ABC, mientras decenas de manifestantes intentaban impedir su salida.
Los manifestantes corearon consignas como "salven a nuestras chicas", pero la Policía dispersó la protesta y permitió la salida del autobús sin que se produjeran mayores incidentes.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo:Greenpeace despliega una lona con el "No a la guerra" en la Puerta del Sol de Madrid
Greenpeace ha desplegado hoy a primera hora en la Puerta del Sol de Madrid una lona gigante para protestar contra el conflicto en Irán con el lema 'No a la guerra'.
"Perdón si nuestras palabras son extremadamente polarizantes, quizá nos ha radicalizado la decencia más básica, pero creemos que la guerra está mal. NO A LA GUERRA", ha señalado la organización en un mensaje en la red social Bluesky, en la que ha colgado un vídeo de su acción reivindicativa.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Al menos 12 muertos en ataques israelíes en el sur de Líbano
Al menos 12 personas han muerto y una veintena han resultado heridas en ataques israelíes perpetrados este lunes por la noche en cuatro localidades de las gobernaciones de Nabatiye y Bint Jbeil, en el sur de Líbano, según ha informado el Ministerio de Sanidad libanés.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Lindsey Graham pide a Trump retirar las bases de EEUU de España
El senador estadounidense Lindsey Graham, considerado uno de los aliados clave del presidente, Donald Trump, ha pedido al mandatario que lleve a cabo la retirada de las bases estadounidenses en España ante la negativa del Gobierno español a que estas instalaciones sean usadas en la ofensiva contra Irán, lanzada por sorpresa el pasado 28 de febrero junto a Israel.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: El viaje previsto de Trump a China se limitará a Pekín por cuestiones de seguridad
La visita que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto hacer a China a finales de este mes de marzo se limitará finalmente a Pekín y no incluirá paradas en otras ciudades del país debido a su ajustada agenda y a cuestiones de seguridad, informó el diario hongkonés South China Morning Post.
Según varias fuentes citadas por el rotativo y conocedoras de los preparativos, equipos de trabajo estadounidenses llegaron a la capital china a comienzos de marzo y los trabajos para organizar la cumbre han entrado ya en su "fase final".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: El gas natural cae con fuerza, más del 15 %
El precio del gas natural ha abierto hoy con una fuerte caída superior al 15%, hasta los 47 euros por megavatio hora (MWh), en un contexto de esperanza entre los inversores después de que el presidente estaodunidense Donald Trump asegurase que la guerra con Irán podría terminar pronto.
A las 8:15 horas, el precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, de referencia en Europa, se hunde el 15,16%, hasta los 47,8 euros por megavatio hora (MWh).
La pasada sesión, el gas natural cerró con una fuerte subida del 5,6 %, aunque en la apertura llegó a disparase un 30%, hasta situarse en 69 euros.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Albares acuerda "las próximas operaciones de evacuación"
A raíz de la evacuación del tercer avión militar, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, mantuvo ayer una nueva videoconferencia con los embajadores de España en Oriente Próximo, con quienes ha abordado, según fuentes de su departamento, "las próximas operaciones de evacuación".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: España recibe un tercer avión militar con 251 evacuados de Oriente Próximo
Recordamos que un avión Airbus A330 del Ejército del Aire con 250 civiles evacuados por la escalada bélica en Oriente Próximo ha aterrizado hoy en España procedente de Omán, tal y como ha informado el Ministerio de Defensa.
Esta es la tercera evacuación que llevan a cabo las Fuerzas Armadas tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, que respondió atacando una decena de países del Golfo Pérsico.
En las dos anteriores misiones que terminaron la semana pasada, se consiguió rescatar con éxito a 175 españoles en la primera operación, y a 171 en la segunda.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Trump se contradice sobre el fin de la guerra, Irán dice que es su decisión
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con "golpear 20 veces más fuerte" a Irán si bloquea el tránsito de petróleo, todo ello tras haber anticipado un final cercano del conflicto. Sin embargo, la Guardia Revolucionaria iraní dijo que eso solo dictarán ellos.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo| Aterrizan en Torrejón más españoles desde Omán
La ministra de Defensa Margarita Robles ha recibido a 251 españoles evacuados desde Omán en un avión del Ejército del Aire. Se trata de la tercera operación de Defensa en lo que a repatriaciones en esta guerra se refiere.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo| Hizbulá lanza varios ataques con artillería, drones y cohetes
El grupo chií libanés Hizbulá lanzó varios ataques con artillería, drones y cohetes contra posiciones militares israelíes al sur de Líbano e Israel. Entre los objetivos se encuentran emplazamientos donde permanecen soldados israelíes en las ciudad de Markaba y Aitaroun, ambas en el sur de Líbano, y un cuartel en la población israelí de Yiftah. Desde hace una semana, Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el sur y el este del Líbano, además de las afueras sur de Beirut, mientras que Hizbulá continúa lanzando algunos ataques de impacto limitado contra el norte israelí.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Las bolsas asiáticas repuntan en la apertura
Las bolsas asiáticas también se muestran optimistas. El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, repuntó más del 5% a la apertura de este martes, después de que Wall Street cerrara en verde la víspera. Transcurrida la primera media hora de negociación, el indicador subía un 5,55 %, o 291,71 puntos, hasta los 5.543,58 enteros. El Kosdaq ganaba un 3,40 %, o 37,45 puntos, hasta las 1.139,73 unidades.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Las medidas ante las consecuencias económicas de la guerra
Los países del G7 afirmaron el lunes estar preparados para implementar las "medidas necesarias" en respuesta al aumento de los precios mundiales del petróleo, pero no se comprometieron a liberar reservas de emergencia. En el caso de España el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, dijo que el Gobierno está listo para tomar medidas frente a este golpe en función de cómo evolucione la situación. Cuerpo subrayó que el encarecimiento de los combustibles tiene efectos "especialmente importantes" para los sectores del transporte, agricultura y pesca, pero también podría repercutir en una "subida de costes" para otros productos que se traslade de manera "significativa" a la tasa de inflación del mes de marzo.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Los precios del petróleo retroceden
La reacción fue casi instantánea. Tras las palabras de Donald Trump los precios del petróleo retrocedían la escalada tras alcanzar un máximo de 119 dólares por barril el lunes. Hay analistas que predicen que el petróleo crudo podría cotizar en un amplio rango de entre 75 y 105 dólares en las próximas sesiones. Los futuros del Brent cayeron 6,51 dólares, o un 6,6%, a 92,45 dólares por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense bajó 6,12 dólares, o un 6,5%, a 88,65 dólares. Trump también conversó con Putin y compartieron propuestas para una rápida solución a la guerra con Irán, según un asesor del Kremlin, lo que alivió la preocupación por una interrupción prolongada del suministro. Los productores de petróleo del Golfo han comenzado a recortar la producción debido a que la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán interrumpió el transporte marítimo en la región. Durante el fin de semana, Irak recortó la producción en sus principales yacimientos petrolíferos del sur en un 70%, a 1,3 millones de barriles por día, mientras que Kuwait Petroleum Corporation también comenzó a reducir la producción y declaró fuerza mayor.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | La visita de Trump a 'El Arepazo'
No descansa Donald Trump y aprovechando un viaje a Florida ha sacado tiempo para visitar 'El Arepazo', un restaurante venezolano famoso por sus arepas. Saludó a los clientes y preguntó:"¿Quién es de Venezuela?, venimos a conseguir comida para el AF1", de acuerdo con la prensa local. Uno de los administradores del local agradeció al republicano por su visita y decenas de personas presentes lo despidieron con cánticos de "¡USA!, ¡USA!".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | "Si Irán detiene el flujo de petróleo, será golpeado 20 veces más fuerte"
Irán habría golpeado donde más duele a Donald Trump y es que el presidente ha reaccionado tras asustarse por la deriva del precio del petróleo. Trump avisa de que si Irán bloquea el flujo de petróleo en el estrecho de Ormuz su país "golpeará 20 veces más fuerte" al Estado persa de lo que lo ha hecho hasta ahora. "Si Irán hace algo que detiene el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, será golpeado por Estados Unidos VEINTE VECES MÁS FUERTE de lo que ha sido hasta ahora", afirmó Trump en su cuenta de Truth Social. Y añade: "Muerte, fuego y furia reinarán sobre ellos, pero espero y rezo que eso no suceda".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | La Guardia Revolucionaria dice que son ellos quienes determinan "el fin de la guerra"
La Guardia Revolucionaria iraní no ha tardado en contestar y parece no tener la misma percepción. Aseguran que sus misiles son "ahora más potentes que al inicio de la guerra" y que tienen la capacidad de "expandir" el conflicto. "Estamos dispuestos a expandir la guerra; la seguridad será para todos o la inseguridad para todos. Somos nosotros quienes determinamos el fin de la guerra". Y en su comunicado añaden: "El mentiroso presidente de Estados Unidos, para escapar de la presión de la guerra y acabar con la desesperación de los soldados estadounidenses en la región, ha proclamado falsamente el fin del poder de las fuerzas armadas de la República Islámica".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Trump dice que la guerra "está prácticamente terminada"
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre la guerra en Irán. Si hace solo unos días Donald Trump advertía de que el conflicto se podía prolongar hasta dos meses ahora asegura que la ofensiva está "prácticamente terminada" y además dice que ha sido "un éxito". "Podríamos llamarla un tremendo éxito ahora mismo y dejarlo aquí, podría declararlo, o podríamos ir más allá, y vamos a ir más allá. Pero el gran riesgo de esta guerra se acabó hace más de tres días". Además, añadió que "es el comienzo de la construcción de un nuevo país. Ciertamente, no tienen Marina, no tienen fuerza aérea, no tienen equipo antiataques aéreos. Todo se ha destruido. No tienen radar, no tienen telecomunicaciones, y no tienen liderazgo".
