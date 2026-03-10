Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Irán responde a Trump y dice que son ellos quienes determinan "el fin de la guerra"

La guerra en Irán cumple ya once días y aunque los políticos llevan la ofensiva en los medios de comunicación, en el campo de batalla los bombardeos no cesan. En Teherán los ataques han vuelto a provocar incendios por toda la ciudad. Por su parte, Irán sigue atacando a países vecinos. Una mujer ha muerto en un hotel de Bahréin a causa de la explosión de un dron.

Los vaivenes de Donald Trump marcan el guión de la ofensiva y tras sus últimas palabras se han evidenciado ya las consecuencias. Después de decir hace solo unos días que el conflicto se prolongaría más semanas, ahora el presidente estadounidense dice que la ofensiva está "prácticamente terminada", eso sí avanza que "irán más allá". Esta perspectiva no es compartida por la Guardia Revolucionaria iraní que ya ha contestado a Trump y lo acusa de mentir.

"Estamos dispuestos a expandir la guerra; la seguridad será para todos o la inseguridad para todos. Somos nosotros quienes determinamos el fin de la guerra", asegura Irán. El régimen parece haber dado donde más duele al presidente estadounidense, en el bolsillo. Su amenaza de bloquear el flujo del petróleo parece haber asustado a Trump y haber desencadenado sus últimas reacciones. Eso sí, en tono de amenaza: "Si Irán hace algo que detiene el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, será golpeado por Estados Unidos VEINTE VECES MÁS FUERTE de lo que ha sido hasta ahora", afirmó Trump en su cuenta de Truth Social. Y añade: "Muerte, fuego y furia reinarán sobre ellos, pero espero y rezo que eso no suceda".

Los mercados parecen haber acogido como 'agua de mayo' las palabras de Trump. Los precios del petróleo retrocedían la escalada tras alcanzar un máximo de 119 dólares por barril el lunes. Hay analistas que predicen que el petróleo crudo podría cotizar en un amplio rango de entre 75 y 105 dólares en las próximas sesiones. Las bolsas asiáticas también se muestran optimistas. El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, repuntó más del 5% a la apertura de este martes, después de que Wall Street cerrara en verde la víspera. Transcurrida la primera media hora de negociación, el indicador subía un 5,55 %, o 291,71 puntos, hasta los 5.543,58 enteros.

Los países del G7 afirmaron el lunes estar preparados para implementar las "medidas necesarias" en respuesta al aumento de los precios mundiales del petróleo, pero no se comprometieron a liberar reservas de emergencia. En el caso de España el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, dijo que el Gobierno está listo para tomar medidas frente a este golpe en función de cómo evolucione la situación. Cuerpo subrayó que el encarecimiento de los combustibles tiene efectos "especialmente importantes" para los sectores del transporte, agricultura y pesca, pero también podría repercutir en una "subida de costes" para otros productos que se traslade de manera "significativa" a la tasa de inflación del mes de marzo.