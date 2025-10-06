Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Polémica en plató

Pilar Rodríguez Losantos critica la repatriación de los españoles de la flotilla de Gaza: "Han ido a montar follón"

La periodista compara la intervención del Gobierno en el regreso de los activistas con la pasividad del Ejecutivo ante la petición de la familia de una española enferma atrapada en Tailandia.

Rifirrafe en plató.

Publicidad

Espejo Público
Publicado:

Veintiuno de los 49 miembros españoles de la flotilla que llevaba ayuda a Gaza han regresado a España. Han admitido por escrito su entrada ilegal para poder ser deportados lo antes posible. Los activistas, entre los que figura también la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, han denunciado torturas en Israel: "Nos han golpeado, atado y arrastrado por el suelo", aseguraban a su llegada a España.

La presidenta de 'OKDiario' Pilar Rodríguez Losantos señalaba que conoce "la retórica que tiene este perfil de gente". "Cuando vemos con nuestros propios ojos cómo les tratan en las manifestaciones y dicen que sufren violencia política". Recuerda el 1-O y el testimonio de una de las manifestantes. "Dijo que casi la habían matado y no tenía ni una fractura en el dedo". "Me echo a temblar con cuál es su retórica cuando ni si quiera podemos ver lo que sucede", añade.

"El Gobierno español se negó a repatriar a Ángela"

Recuerda que hace un año una chica de Valencia, Ángela Aguado, tuvo un accidente en Tailandia que la dejó con un traumatismo craneoencefálico severo que la mantuvo varios días en coma. En aquel momento el Gobierno español se negó a repatriarla.

Prosigue explicando que cuando la familia consiguió recaudar 200.000 euros en un crawfounding para poder repatriarla con un avión medicalizado tuvieron que pagar los impuestos de vuelta para hacer cumplimiento de la hacienda pública. Se pregunta si el Gobierno tiene más obligaciones "con unos activistas que han ido a hacer activismo y a montar el follón para soportar su causa en el mejor de los escenarios o para montar lío". "¿Es justificable que el Gobierno preste más atención a Ada Colau y a Greta Thunberg que a una española que estaba en esa situación?", mantiene.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Amina, ex de Cayetano

Amina, ex de Cayetano Martínez de Irujo, horas antes de la boda del aristócrata: "Le gustan mujeres jovencitas, el mundo salvaje, que no se depile"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Fabiolo

De Roberto Leal a Martiño Rivas: las entrevistas más divertidas de Fabiolo a los famosos

Rifirrafe en plató.

Pilar Rodríguez Losantos critica la repatriación de los españoles de la flotilla de Gaza: "Han ido a montar follón"

Joaquín Manso

Joaquín Manso, director de 'El Mundo', denuncia el coste a las arcas públicas de las deportaciones de la Flotilla: "Es un exceso evidente"

Duki en El Hormiguero
A las 21:45 horas

Esta noche, Duki volverá a estar en El Hormiguero

Pablo López
Mejores momentos | Audiciones

“¿Tú crees que tú y yo nos entenderíamos?”: la seguridad de Mar lleva a Pablo López a gastar su megabloqueo

Ordenatriz
Trucos

Chicles, bolígrafos o slime: cómo eliminar las manchas de la vuelta al cole que parecen imposibles

Ordenatriz nos cuenta cómo podemos quitar las manchas indeseadas que aparecen en la ropa de los niños al volver del colegio. ¡No desesperes porque tiene solución!

¡La avaricia ha roto el saco! Álex y Mylka se van con las manos vacías por su traición
Emparejados | Carmen Morales y Shaila Dúrcal

¡La avaricia ha roto el saco! Álex y Mylka se van con las manos vacías por su traición

Álex y Vicente han sido los candidatos de Mylka a la hora de enfrentarse al Beso o cobra en Emparejados.

Diana Navarro y Mar

Diana Navarro sorprende a esta talent antes de su audición: “¡Qué alegría!”

Rosa, en Pasapalabra

El emotivo reencuentro de Rosa con los invitados que la vieron debutar en Pasapalabra: “Fue una sorpresa y una alegría indescriptibles”

Susana Saborido se sincera con Joaquín: “Yo tengo más de una fantasía sexual”

Susana Saborido se sincera con Joaquín: “Yo tengo más de una fantasía sexual”

Publicidad