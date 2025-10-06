Pilar Rodríguez Losantos critica la repatriación de los españoles de la flotilla de Gaza: "Han ido a montar follón"

Veintiuno de los 49 miembros españoles de la flotilla que llevaba ayuda a Gaza han regresado a España. Han admitido por escrito su entrada ilegal para poder ser deportados lo antes posible. Los activistas, entre los que figura también la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, han denunciado torturas en Israel: "Nos han golpeado, atado y arrastrado por el suelo", aseguraban a su llegada a España.

La presidenta de 'OKDiario' Pilar Rodríguez Losantos señalaba que conoce "la retórica que tiene este perfil de gente". "Cuando vemos con nuestros propios ojos cómo les tratan en las manifestaciones y dicen que sufren violencia política". Recuerda el 1-O y el testimonio de una de las manifestantes. "Dijo que casi la habían matado y no tenía ni una fractura en el dedo". "Me echo a temblar con cuál es su retórica cuando ni si quiera podemos ver lo que sucede", añade.

"El Gobierno español se negó a repatriar a Ángela"

Recuerda que hace un año una chica de Valencia, Ángela Aguado, tuvo un accidente en Tailandia que la dejó con un traumatismo craneoencefálico severo que la mantuvo varios días en coma. En aquel momento el Gobierno español se negó a repatriarla.

Prosigue explicando que cuando la familia consiguió recaudar 200.000 euros en un crawfounding para poder repatriarla con un avión medicalizado tuvieron que pagar los impuestos de vuelta para hacer cumplimiento de la hacienda pública. Se pregunta si el Gobierno tiene más obligaciones "con unos activistas que han ido a hacer activismo y a montar el follón para soportar su causa en el mejor de los escenarios o para montar lío". "¿Es justificable que el Gobierno preste más atención a Ada Colau y a Greta Thunberg que a una española que estaba en esa situación?", mantiene.

