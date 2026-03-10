Antena3
El sábado a las 22 horas

"Es épico": la pregunta que dejará fascinados este sábado a los nuevos concursantes de Atrapa un millón

Las nuevas parejas participantes tendrán que demostrar que saben absolutamente de todo... o tirar de intuición.

Las nuevas parejas participantes tendrán que demostrar que saben absolutamente de todo... o tirar de intuición.

Alberto Mendo
Publicado:

José y Sandra, con una historia de amor digna de conocer, y un padre y un hijo que se llaman Andoni serán las parejas de concursantes que este sábado, a las 22:00 horas, participarán en Atrapa un millón. El formato capitaneado por Manel Fuentes triunfa una temporada más.

Manteniendo la mecánica que hizo famoso al formato, Atrapa un millón pone un millón de euros de dinero real en metálico sobre la mesa (40 fajos de 25.000 euros cada uno). El objetivo del juego es conservar el máximo de dinero posible hasta la última pregunta.

Como novedad en esta temporada, la pareja concursante trae a plató fotografías de su vida personal. Esto permite al espectador conocerlos mejor, aportando momentos graciosos o emotivos. Sus aficiones o pasiones que muestran en las imágenes podrían ser una pista sobre sus intenciones de llevarse el premio final.

"Es épico": la pregunta que dejará fascinados este sábado a los nuevos concursantes de Atrapa un millón
El sábado a las 22 horas

"Es épico": la pregunta que dejará fascinados este sábado a los nuevos concursantes de Atrapa un millón

