Susanna Griso, sorprendida ante la llamada de 'Leo Messi' a Espejo Público: "No me lo puedo creer"

"Leo Messi, buenos días", con estas palabras Susanna Griso no podía creerse que desde el programa hubieran llamado al jugador del Paris Saint-Germain sin avisarla. "No me puedo creer que hayáis traído a Messi y que le llaméis por teléfono sin avisarme", señalaba visiblemente sorprendida la periodista.

El propio Leo comentaba que era seguidor de Espejo Público y le costaba saltarse los entrenamientos para ver el programa. Finalmente se ha desvelado que detrás del supuesto astro del balón estaba la voz de Xavi Espinosa, que se está haciendo viral en redes por imitaciones como esta. El joven es capaz de imitar sin despeinarse a Sergio Ramos, Luis Enrique, Ancelotti y muchas más estrellas deportivas.

Cuenta que en la escuela se dio cuenta de que podía imitar a un profesor o un amigo y a partir de ahí entró en el mundo de las imitaciones. Se ha atrevido incluso a hacer un careo entre Fernando Simón y Miguel Bosé.

Xavi imita también a algún personaje en la televisión catalana y asegura que alguno de los famosos a los que ha imitado le ha escrito para agradecerle incluso la imitación. Susanna Griso bromeaba señalando que en su caso no se produciría esa llamada de felicitación: "A veces me sacáis y no me gusta nada", reconocía entre risas.

Puedes volver a ver la imitación de Xavi Espinosa de Leo Messi en Espejo Público a través de Atresplayer.