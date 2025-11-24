Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Suspenden a una senadora de la derecha australiana por entrar al Senado con un burka

Pauline Hanson, del partido One Nation, ha llevado consigo este gesto que ha provocado indignación entre los representantes políticos en la Cámara Alta australiana.

Beni López
Publicado:

Australia ha acaparado diversos titulares por un momento que ha provocado agitación en su propio senado. Una senadora ha acudido a la Cámara Alta vestida con un burka. Esta imagen la ha protagonizado Pauline Hanson, del partido populista de derecha One Nation.

La senadora por Queensland quería presentar un proyecto de ley para que prohíban los burkas y velos en el país. Sin embargo, su vestimenta ha creado indignación entre diversos representantes políticos allí presentes. Instantes después, la presidenta Sue Lines solicitó que Hanson abandonara el hemiciclo.

Esta no es la primera vez que la australiana lleva consigo este movimiento. En 2017, Pauline Hanson también utilizó un burka en el Senado para subrayar los problemas de seguridad que planteaba la prenda, según recoge CBS News.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

