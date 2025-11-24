Suspenden a una senadora de la derecha australiana por entrar al Senado con un burka

Australia ha acaparado diversos titulares por un momento que ha provocado agitación en su propio senado. Una senadora ha acudido a la Cámara Alta vestida con un burka. Esta imagen la ha protagonizado Pauline Hanson, del partido populista de derecha One Nation.

La senadora por Queensland quería presentar un proyecto de ley para que prohíban los burkas y velos en el país. Sin embargo, su vestimenta ha creado indignación entre diversos representantes políticos allí presentes. Instantes después, la presidenta Sue Lines solicitó que Hanson abandonara el hemiciclo.

Esta no es la primera vez que la australiana lleva consigo este movimiento. En 2017, Pauline Hanson también utilizó un burka en el Senado para subrayar los problemas de seguridad que planteaba la prenda, según recoge CBS News.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.