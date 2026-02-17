Vox lleva al Congreso la prohibición del nicab y el burka en espacios públicos y el PP va a darle su apoyo

Vox lleva al Congreso una proposición de ley para prohibir el uso en el espacio público o en espacios privados con "proyección de uso público" de velos como el nicab y el burka. Queda fuera de la norma el velo.

El uso del burka en nuestro país es minoritario, pero esta propuesta tiene un trasfondo político ya que en medio de las negociaciones para formar gobierno en Extremadura y Aragón el PP ya ha avanzado que dará su respaldo a esta medida de Vox.

Desde el partido de Santiago Abascal defienden que el uso del nicab o el burka tiene una "clarísima implicación de erradicación de la identidad personal de la mujer de la vida colectiva" y de "sometimiento al varón", además de representar "un grave riesgo para la seguridad".

En el texto también se recoge el castigo de hasta 3 años de cárcel a los que impongan "de manera violenta, intimidación o cualquier forma de coacción" el uso del velo, así como la expulsión del territorio español de los extranjeros cuando cometan alguna infracción grave. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, avanzó el domingo que apoyará la toma en consideración de la norma como muestra de la voluntad de su partido de llegar a acuerdos con Vox. Junts, hasta el momento no ha desvelado el sentido de su voto, aunque el pasado mes de mayo se opuso al velo en las escuelas y al uso del 'burkini' en las piscinas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.