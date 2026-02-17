Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Elecciones Aragón
Madrid
Barcelona
España

Acercamiento Vox-PP

Vox lleva al Congreso la prohibición del nicab y el burka en espacios públicos y el PP va a darle su apoyo

PP y Vox habrían encontrado en esta propuesta un punto de unión, en medio de las negociaciones para formar gobierno en Extremadura y Aragón.

Mujer con burka

Vox lleva al Congreso la prohibición del nicab y el burka en espacios públicos y el PP va a darle su apoyo | Europa Press

Publicidad

Miriam Vázquez
Publicado:

Vox lleva al Congreso una proposición de ley para prohibir el uso en el espacio público o en espacios privados con "proyección de uso público" de velos como el nicab y el burka. Queda fuera de la norma el velo.

El uso del burka en nuestro país es minoritario, pero esta propuesta tiene un trasfondo político ya que en medio de las negociaciones para formar gobierno en Extremadura y Aragón el PP ya ha avanzado que dará su respaldo a esta medida de Vox.

Desde el partido de Santiago Abascal defienden que el uso del nicab o el burka tiene una "clarísima implicación de erradicación de la identidad personal de la mujer de la vida colectiva" y de "sometimiento al varón", además de representar "un grave riesgo para la seguridad".

En el texto también se recoge el castigo de hasta 3 años de cárcel a los que impongan "de manera violenta, intimidación o cualquier forma de coacción" el uso del velo, así como la expulsión del territorio español de los extranjeros cuando cometan alguna infracción grave. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, avanzó el domingo que apoyará la toma en consideración de la norma como muestra de la voluntad de su partido de llegar a acuerdos con Vox. Junts, hasta el momento no ha desvelado el sentido de su voto, aunque el pasado mes de mayo se opuso al velo en las escuelas y al uso del 'burkini' en las piscinas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

La dirección del PSOE respalda a Borja Cabezón: "Sus activos son públicos"

Borja Cabezón

Publicidad

España

Javier Sánchez, politólogo

Javier Sánchez, politólogo, tras la victoria del PSOE en el CIS: "La estimación de voto parece una gran broma"

Miembros de mesa electoral

Elecciones Castilla y León 2026: cuándo y cómo se hace el sorteo de mesas electorales

Mujer con burka

Vox lleva al Congreso la prohibición del nicab y el burka en espacios públicos y el PP va a darle su apoyo

Guardiola remarca que quiere que Vox sea su "socio de gobierno": "Nos unen muchas más cosas de las que nos separan"
NEGOCIACIONES EXTREMADURA

Génova pide "menos ruido y más trabajo serio" a Guardiola en plena negociación con Vox tras sus bandazos sobre el feminismo

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez
CIS

El PP tacha las encuestas del CIS de "corrupción" y pide a Sánchez que escuche los resultados electorales

Arzalluz Goñi
Fiscalía

La Fiscalía recurre el tercer grado al etarra Arzalluz Goñi: "Un periodo tan breve como tres o cuatro meses no acredita estabilidad"

El Gobierno vasco concede el régimen abierto al condenado por el asesinato de López de Lacalle y el Ministerio Público lo considera prematuro.

Votación en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo
Bajo supervisión de la UE

Una delegación del Parlamento Europeo evalúa el Estado de Derecho en España durante su visita a Madrid

Una delegación de alto nivel del Parlamento Europeo ha llegado a España para realizar una misión de investigación sobre el estado de la democracia y el imperio de la ley en el país.

Salvador Illa regresa al trabajo tras un mes de baja

Salvador Illa regresa al trabajo tras un mes de baja

Borja Cabezón

La dirección del PSOE respalda a Borja Cabezón: "Sus activos son públicos"

Barómetro del CIS en febrero de 2026

El PSOE amplía su ventaja sobre el PP y Vox se dispara en el primer CIS tras Adamuz y las elecciones de Aragón

Publicidad