De la playa del Trampolín a un "campamento de acogida temporal": así son las carpas para los migrantes en Ceuta

"Espacios de acogida temporal", así denomina el Gobierno a los campamentos instalados en Ceuta para acoger a los migrantes llegados a la ciudad tras la entrada masiva registrada a finales de julio. El dispositivo cuenta con 28 carpas instaladas en dos emplazamientos, Loma Colmenar y Loma Margarita, aunque no todas se encuentran todavía operativas. El objetivo es ofrecer alojamiento temporal a parte de las personas que durante las últimas semanas han permanecido en la vía pública y en la playa del Trampolín.

Cada una de las carpas cuenta con 22 literas, con una capacidad inicial total de unas 1.500 personas. Se trata de una solución provisional ante la falta de plazas suficientes para atender a todos los migrantes que permanecen en Ceuta. Las estructuras utilizadas están diseñadas específicamente para situaciones de emergencia. Según explica David, responsable de una empresa encargada de las carpas, una de estas instalaciones puede medir ocho metros de ancho por quince de profundidad y, con una distribución ajustada, puede llegar a acoger alrededor de 60 personas distribuidas en literas de dos o tres personas. La profundidad puede ampliarse en módulos de cinco metros, mientras que el ancho de las estructuras es fijo según el modelo.

"Meter a una persona por metro cuadrado es un problema asegurado"

"Nos han pedido siempre carpas de pequeño tamaño", las cuales tienen una capacidad máxima de 60 personas, según explica David. Bajo su criterio, seleccionar una carpa de 1.500 metros cuadrados para meter a una persona por metro cuadrado "es un problema asegurado".

La construcción permite, además, adaptar las instalaciones a diferentes condiciones meteorológicas. Las carpas están fabricadas con perfilería de aluminio y una lona impermeable diseñada para ofrecer estabilidad frente al viento. Según el responsable de la empresa, podrían mantenerse instaladas durante el invierno y resistir condiciones de lluvia y frío. En este marco, David señala varios aspectos a tener en cuenta: climatización, iluminación y ventilación.

"Para emergencias funcionan muy bien, son muy funcionales"

Este tipo de estructuras se utiliza habitualmente como respuesta rápida ante situaciones de emergencia. Su montaje puede realizarse en poco tiempo y permite crear espacios de acogida cuando es necesario aumentar rápidamente la capacidad disponible. En el caso de Ceuta, el dispositivo se ha puesto en marcha tras semanas de saturación de los recursos de acogida.

Mientras continúan los traslados, la playa del Trampolín sigue siendo uno de los puntos afectados por la crisis. Las autoridades han iniciado labores de limpieza y desinfección después de las semanas en las que cientos de personas permanecieron allí. La capacidad limitada de los nuevos campamentos obliga a mantener el dispositivo abierto y a habilitar nuevos espacios para atender a quienes todavía no han podido ser trasladados.

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