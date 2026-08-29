Muy pronto, nueva temporada
Vuelve La ruleta de la suerte noche con más premios, diversión y muchas novedades
El concurso líder regresa al prime time de los sábados con su nueva temporada, muy pronto en Antena 3.
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La nueva temporada de La ruleta de la suerte noche está a punto de ver la luz. El concurso líder regresará, muy pronto, al prime time de los sábados con nuevas entregas, más premios y muchas novedades.
Jorge Fernández y Laura Moure vuelven a ponerse al frente de La ruleta de la suerte noche, con sus mejores galas y con ganas de pasar un buen rato con los concursantes. Aquí, todo es a lo grande: más premios y más diversión para que los concursantes consigan los mayores botes posibles.
Muy pronto, La ruleta de la suerte noche regresa con su nueva temporada a las noches de los sábados en Antena 3. ¡No te lo pierdas!
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