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Muy pronto, nueva temporada

Vuelve La ruleta de la suerte noche con más premios, diversión y muchas novedades

El concurso líder regresa al prime time de los sábados con su nueva temporada, muy pronto en Antena 3.

Jorge Fernández y Laura Moure

Vuelve La ruleta de la suerte noche con más premios, diversión y muchas novedades

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Julián López
Julián López
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La nueva temporada de La ruleta de la suerte noche está a punto de ver la luz. El concurso líder regresará, muy pronto, al prime time de los sábados con nuevas entregas, más premios y muchas novedades.

Jorge Fernández y Laura Moure vuelven a ponerse al frente de La ruleta de la suerte noche, con sus mejores galas y con ganas de pasar un buen rato con los concursantes. Aquí, todo es a lo grande: más premios y más diversión para que los concursantes consigan los mayores botes posibles.

Muy pronto, La ruleta de la suerte noche regresa con su nueva temporada a las noches de los sábados en Antena 3. ¡No te lo pierdas!

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Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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