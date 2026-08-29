El aviso de Manel Fuentes que lo cambió todo en Atrapa un millón: ¿Acierto o error fatal a última hora de Juan y Emérito?

Juan y Emérito han llegado vivos a la ronda final de Atrapa un millón. Superaron el ecuador del programa con holgura, pero las siguientes rondas han hecho mella en los hermanos, que han ido perdiendo fajos hasta llegar a la última pregunta con solo 25.000 euros.

La ronda final determinará si ese fajo se va con ellos a casa, o si cae con el resto del dinero. Juan y Emérito están a un minuto de llevarse 25.000 euros, pero deben acertar qué ocurrió más tarde: el hundimiento del Titanic o la creación de la señal SOS.

Los hermanos ponen el fajo en la trampilla de la creación de la señal SOS. Usan como ejemplo de sus teorías la famosa película de James Cameron, y parece que su decisión está tomada. Pero una frase de Manel Fuentes lo cambió todo: “La pregunta es qué sucedió más tarde”, aclara el presentador.

Entonces, ¡los hermanos mueven el fajo a la otra trampilla! Con el tiempo cumplido, ya no hay vuelta atrás, y el dinero queda en la opción que señala que el hundimiento del Titanic es posterior a la creación de la señal SOS. ¿Será un acierto apurado o un error fatal? ¡Dale al play y descubre el desenlace de estos hermanos en Atrapa un millón!

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