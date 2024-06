Susanna Griso habla sobre su edad: "Recomendaban mi vestido para mujeres de más de 50 y pensé: "Qué tontería""

Susanna Griso, presentadora de Espejo Público, está acostumbrada a verse en las portadas y titulares de los principales tabloides de este país. Si su nombre aparece en un titular automáticamente está acompañado de su edad: 54 años. Un número que las publicaciones destacan siempre sobre su persona.

'A los 54 años, la presentadora de Espejo Público está viviendo uno de los mejores momentos de su vida', 'Así luce Susanna Griso a sus 54 años con espectacular bañador en Ibiza' ó 'Susanna Griso presume de cuerpazo en bañador a sus 54 años' son algunos de los titulares en los que se menciona a la periodista sin perder de vista su edad.

Destaca la periodista y copresentadora de Espejo Público Gema López que el número de sus años siempre acompaña a Susanna Griso en todos los titulares. Las principales revistas destacan el buen estado físico de la periodista y los looks que elige para sus algunas de sus citas más especiales. Estilismos que en muchos casos se llegan a agotar ya que la comunicadora en un gran icono de estilo para marcas y consumidores.

"A mí me sobra lo de 'más de 50'"

Cuenta Susanna Griso que la semana pasada presentó los premios de interiorismo y decoración Escala. Para esta ocasión especial eligió un vestido de una conocida firma española que viste habitualmente "porque son amigos". Las publicaciones destacaron este vestido diciendo que era el atuendo perfecto para mujeres que tienen más de 50 años. Susanna Griso admite que pensó: "Qué tontería". Cree que ese vestido puede vestirse a todas las edades y no es un modelo exclusivo para mujeres de esa edad.

"Es un vestido que se ha agotado y me atrevo a decir que en una franja de edad que no es la mía", apuntaba. "Me sobra lo de más de 50", añadía.

Pilar Vidal, periodista y colaborador de Espejo Público, apunta además que Susanna Griso protagonizó una portada en bañador son muchas las chicas que dicen que este año van a cambiar el bikini por el bañador. "Ay dios mío, si yo siempre llevo bikini, pero ahí me han pillado", bromeaba Griso.