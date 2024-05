Susanna Griso comenta su foto en traje de baño desde Ibiza: "¿Por qué en las revistas con cada foto dicen la edad?

Susanna Griso, presentadora de Espejo Público, protagoniza esta semana la portada de la revista Lecturas. La periodista viajó esta fin de semana a Ibiza para ver el nuevo espectáculo de Nacho Cano. Un montaje que le gustó mucho y recomienda al público. Con lo que no contaba Susanna es que esta escapada balear la convertiría en protagonista de las revistas del corazón.

Cuenta que llegó a la isla balear, alquiló el coche, se cambió el bañador en la habitación y se fue a la playa. Ya en ese momento un fotógrafo la captó en traje de baño dentro del agua. "Desde que pones un pie en la isla ya estás controlada", le advertía el paparazzi Raúl García, alias 'Aplausito'. Explica Susanna Griso que estuvo a punto de zambullirse en el mar pero que si no lo hizo fue porque en esa zona había mucha alga. Cuando vuelve al hotel le dice el director del establecimiento que le han dicho que había fotógrafos por la zona.

"Me dijo que me habían hecho fotos viernes, sábado y domingo"

La presentadora no fue consciente de que la fotografiaban. "Debían estar muy escondidos", señala. Se fue a comer a un restaurante y a la vuelta le tocó dar mucho rodeo por el centro urbano de la isla porque el centro estaba cortado. Al día siguiente se le acercó un paparazzi y le dijo que la vieron dando vueltas durante 40 minutos con el coche. El fotógrafo le confesó que le habían hecho fotos el viernes, el sábado y el mismo domingo paseando por la playa.

Apunta 'Aplausito' que en Ibiza los paparazzi trabajan mucho desde el barco pero esta fotografía la habían hecho desde la misma cala. "Te habrían seguido dese el hotel a la arena. La guardia la hacen en la arena", añade. Apunta además que desde que un famoso pone un pie en Ibiza comienza a haber soplos en el mismo aeropuerto, donde se alquilan los coches y en los restaurantes a los que van los famosos. Cuenta el fotógrafo que Ibiza es una isla muy pequeña y los fotógrafos que viven allí están todo el año y tienen muchos informadores.

La revista recoge la edad de Susanna Griso

Se pregunta Susanna Griso por qué en las revistas del corazón les gusta completar los titulares con la edad del personaje aunque apunta que ella no tiene ningún problema en hablar de la edad. Una cuestión que responde la también periodista Beatriz Miranda: "Si no fuerais tan guapas y tuvierais esos tipazos no podríais ser portada de una revista del corazón", sentenciaba.